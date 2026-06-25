‘13세 천재 소녀’ 아이리스 리, 미셸 위의 길을 간다

서부 주니어 챔피언십 우승 등 재미교포로 잇단 ‘최연소’ 기록 작은 체구에도 ‘250야드 장타’

13세 재미교포 소녀가 미국 주니어 골프대회에서 최연소 우승 기록을 잇따라 경신하며 주목받고 있다.



비슷한 나이에 미국여자프로골프(LPGA) 투어 대회에 출전한 교포 선수 미셸 위 웨스트(미국)처럼 돌풍을 일으킬 수 있을지 관심이 쏠린다.



25일 플로리다주 신문 올랜도센티널에 따르면 13세 중학생 아이리스 리가 최근 미국 주요 주니어 대회인 여자 서부 주니어 챔피언십에서 우승하며 역대 최연소 우승자가 됐다. 올해 99회째를 맞은 이 대회는 LPGA 투어 6승의 박지은을 비롯해 낸시 로페즈, 크리스티 커(이상 미국) 등 세계적인 선수들을 배출한 권위 있는 대회다.



아이리스 리는 지난해 조지아주 애틀랜타에서 열린 US 여자 주니어 챔피언십에서 역대 최연소 매치플레이 진출 기록을 세웠다.



2024년에는 US여자오픈 예선 아마추어 최저타를 기록했고, 노타 비게이 3세 주니어 골프 내셔널 챔피언십에서 우승했다. 2023~2024년 UA 세계 골프선수권대회 2연패를 달성했고, 2022년에는 올월드 팀원으로 선정됐다. 그의 코치인 저스틴 블레이저는 “아이리스 리는 나이에 비해 뛰어난 재능을 갖고 있다. 코치인 나도 약점을 찾기 어렵다”며 “어린 시절의 미셸 위와 비교할 만하다”고 평가했다.



아이리스 리는 한국에서 태어나 미국으로 이주한 부모 사이에서 태어났다. 그의 SNS에 따르면 한국 이름은 이아인이다. 뉴저지에서 사업을 하던 부모는 딸의 재능을 확인한 뒤 4년 전 집과 사업체를 정리하고 플로리다로 이주했다. 연중 훈련이 가능한 환경을 선택하기 위해서였다. 아이리스 리의 가장 큰 장점은 빠른 스윙 스피드다. 작은 체구에도 힘들이지 않는 스윙으로 드라이버샷을 250야드 이상 보내는 장타력을 갖췄다.



강한 압박감 속에서도 집중력을 잃지 않는 것도 강점이다. 지난해 미국주니어골프협회(AJGA) 아널드 파머 인비테이셔널에서는 후반 9개 홀에서 버디 7개를 잡아 역전 우승했고, 이번 서부 주니어 챔피언십에서도 15번홀까지 1타 차로 뒤졌지만 16번홀에서 동타를 만든 뒤 17번홀 버디로 우승컵을 들었다.



아이리스 리는 “미래를 멀리 내다보기보다 지금 내 최고의 모습을 보여주고 싶다”며 “현재에 집중하고 꾸준히 연습하면 좋은 결과가 따라올 것이라고 믿는다”고 말했다.



미셸 위는 어린 시절부터 ‘장타 소녀’로 주목받았으며 13세 아마추어 신분으로 2002년부터 LPGA 투어 대회에 출전했다. 이후 2005년 LPGA 투어에 데뷔해 통산 5승을 거뒀다.

