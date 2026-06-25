SSG 투수 조병현, 흔들리던 발·마음 다잡으니…돌아온 ‘마무리 본색’

시즌 초 순항하다 5월 들어 ‘삐긋’ 디딤발 위치 조정·심리 안정 회복 5월 ERA 6.75서 6월 ‘1.08’ 반전

SSG 조병현이 다시 마무리 투수의 면모를 되찾아가고 있다.



조병현은 지난 24일 수원구장에서 열린 KT와의 원정 경기에서 5-4로 앞선 9회 등판해 김현수-안현민-샘 힐리어드로 이어지는 상대 중심 타선을 모두 범타로 막아내며 시즌 9번째 세이브를 올렸다. 3시즌 연속 10세이브 달성에도 1개만을 남겨뒀다.



2024시즌 중반 마무리 투수로 보직을 바꾼 조병현은 그해 12세이브를 기록했고, 지난 시즌에는 69경기에서 30세이브를 올리며 리그 4위에 오르는 등 SSG의 뒷문을 책임졌다. 지난 3월 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀에도 발탁된 조병현은 조별리그 마지막 호주전에서 8회 무실점 투구를 펼치며 2라운드 진출에 힘을 보탰다.



올 시즌도 개막 후 9경기에서 10.1이닝 1실점, 평균자책점 0.87로 순항했지만 5월에는 11경기에서 평균자책점 6.75(9.1이닝 7실점)로 흔들렸다. 조병현은 디딤발 위치를 조정하는 등 기술적인 변화를 시도했고, 무엇보다 심리적인 부분을 바꾸면서 6월 들어 안정감을 되찾았다. 그는 “5월에는 내가 못해서 팀이 연패한 것도 있어 마음이 아팠다. 6월에는 빨리 떨쳐내기 위해 더 집중했고 결과가 나오는 것 같다”고 말했다. 그는 이어 “나 자신을 믿지 못했던 게 가장 컸다. 마운드 뒤 수비와 포수를 믿고 타자와 빨리 승부하자는 생각을 많이 했다”고 밝혔다.



투구 수 관리에도 신경 썼다. 조병현은 “볼카운트가 불리해지면서 볼넷이 많아졌다. 2스트라이크를 빨리 잡고 공격적으로 승부하자는 생각으로 바꾼 것이 좋은 결과로 이어졌다”고 설명했다. 그는 “직구 구위가 더 올라오면 지난해처럼 던질 수 있을 것 같다. 구속은 조급하게 올릴 수 있는 게 아니니 시즌을 치르면서 좋아질 것이라 믿는다. 결국 타자를 어떻게 이길지만 계속 생각해야 한다”고 덧붙였다. 그는 또 “앞으로 비슷한 상황이 와도 더 빨리 극복할 수 있을 것 같다. 못 던졌더라도 심리적으로 흔들리지 않고 타자와 승부하는 데만 집중하겠다. 무조건 막을 수 있다는 생각으로 마운드에 오르겠다”고 말했다.

