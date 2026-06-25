무니코틴? 알고 보니 ‘니코틴’ 함유

액상담배 105개 제품 중 13개 검출 12개 제품에선 유사니코틴도 확인

온라인 등에서 ‘무니코틴’을 표방하며 판매되는 액상형 흡입제품 일부에서 니코틴은 물론 안전성이 검증되지 않은 ‘유사 니코틴’까지 검출된 것으로 드러났다.



정부는 25일 온라인에서 무니코틴을 강조하며 판매량이 많은 액상형 흡입 105개 제품을 수거해 분석한 결과, 13개 제품에서 니코틴이 검출됐고 12개 제품에서는 유사 니코틴의 일종인 ‘6-메틸니코틴’이 확인됐다고 밝혔다.



6-메틸니코틴은 국내외에서 충분한 유해성 평가가 이뤄지지 않은 미검증 물질로, 니코틴과 유사한 작용을 하며 세포 독성을 나타낼 수 있다는 연구 결과가 보고된 바 있다.



유사 니코틴의 국내 유입은 빠르게 늘고 있다. 관세청에 따르면 지난해 10월부터 올해 5월까지 유사 니코틴 수입 통관량은 약 15t으로 집계됐다. 이 가운데 올해 들어서만 13t이 수입되는 등 반입 규모가 급증하는 추세다.



정부는 관리·감독을 강화하기로 했다. 재정경제부는 니코틴이 검출된 제품을 수사 의뢰하고 담배사업법 위반 여부를 확인할 방침이다. 니코틴이 함유된 제품은 법적으로 ‘담배’에 해당하는 만큼 제조·판매자는 담배사업법 등 관련 법령을 준수해야 한다.



식품의약품안전처는 유사 니코틴이 검출된 제품을 취급한 사업자에게 판매 중단을 권고했으며, 온라인 플랫폼에는 해당 제품의 판매 차단을 요청했다.



관세청도 지난 15일부터 관련 제품 수입 신고 시 화학물질의 유해성 등을 기재한 물질안전보건자료(MSDS)를 제출하도록 하고, 유사 니코틴 함유 여부도 함께 신고하도록 했다.



다만 니코틴이 검출되지 않은 제품이라고 해서 안전하다고 단정할 수 없다는 지적도 나온다.



액상형 흡입제품은 니코틴이 없더라도 액상형 전자담배와 유사한 성분으로 구성돼 포름알데히드 등 유해물질이 발생할 가능성이 있다.

