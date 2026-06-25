“한·일, 주민증만으로 왕래하자”…관광협력 토론회서 출입국 간소화 논의

제3국 관광객, 한쪽 비자로 양국 이동 ‘한·일판 솅겐조약’ 도입 등 제안

‘한국과 일본을 주민등록증만으로 오고 갈 수 있도록 하자’는 제안 등이 관광업계와 전문가들로부터 나왔다. 두 나라 사이의 출입국 절차를 간소화하고 결제 체계 등을 연계해 하나의 관광권으로 만들자는 구상이다.



대한상공회의소 문화관광산업위원회는 25일 서울 중구 상의회관에서 ‘한·일 관광협력 토론회’를 열었다.



이날 토론회에서는 두 나라 국민의 이동 편의를 획기적으로 높이기 위한 ‘주민등록증 기반 왕래’가 집중적으로 논의됐다. 가키시마 아카네 일본교통공사 수석연구원은 완전한 제도 통합에 앞서 특정 노선이나 도시에 한해 여권 없이 주민등록증만으로 왕래를 허용하는 시범사업을 제안했다.



김형종 한국문화관광연구원 연구위원도 “주민증 왕래가 방일 한국인의 편의를 높이는 것은 물론, 여권 보유율이 20% 미만인 일본인의 한국 방문 가능성을 대폭 끌어올릴 것”이라고 분석했다.



유럽의 솅겐조약처럼 한쪽의 비자를 받으면 양국을 자유롭게 이동할 수 있도록 하는 ‘한·일판 솅겐조약’ 도입도 제안됐다. 김형종 연구위원은 “제3국 관광객이 별도의 비자 발급 절차 없이 한·일 양국을 함께 여행할 수 있게 된다면 공동 마케팅과 연계 상품 개발에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다. 김 위원은 이 제도를 시행할 경우 국내 관광수지 적자 폭은 최대 19% 줄어들고, 연간 경제성장률은 약 0.11%포인트 높아질 것이라고 추정했다.



정호석 호텔롯데 대표는 서울과 부산 등 대도시에 집중되는 외래객을 지방으로 분산하기 위해 KTX와 한·일 여객선, 신칸센을 하나로 묶어 원스톱으로 예약·이용하는 ‘한·일판 유레일패스’ 구축을 건의했다.



오성환 이오컨벡스 대표는 국제회의·전시(MICE) 참가자 전반을 대상으로 단체 전자입국과 생체인증을 결합한 ‘한·일 MICE 출입국 패스트트랙’ 확대를 제안했다.

