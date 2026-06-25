이라크, OPEC에 증산 쿼터 확대 압박…“탈퇴도 검토”

이라크가 석유 생산 할당량(쿼터) 확대를 요구하며 석유수출국기구(OPEC) 탈퇴 가능성까지 거론한 것으로 전해졌다.

로이터통신은 25일(현지시간) 이라크 석유 정책에 정통한 소식통들을 인용해 이라크 정부가 OPEC의 생산 할당량이 대폭 상향되지 않을 경우 활용할 수 있는 모든 선택지를 검토하고 있으며, 여기에는 기구 탈퇴도 포함된다고 보도했다.

OPEC 창립 회원국이자 사우디아라비아에 이어 두 번째로 많은 원유를 생산하는 이라크가 탈퇴 가능성을 시사하면서 산유국 협의체 내부 긴장이 커질 수 있다는 관측이 나온다. 특히 올해 아랍에미리트(UAE)가 OPEC을 탈퇴한 데 이어 또 다른 주요 산유국까지 이탈할 가능성이 제기되면서 파장이 예상된다.

이라크 석유부 고위 관계자는 로이터통에 “이라크는 이란 전쟁의 여파로 심각한 재정 압박을 받고 있다”며 “현재 정부의 기본 방침은 OPEC 회원국으로 남아 더 높은 생산 쿼터를 요구하는 것이지만, 필요하다면 모든 선택지를 검토할 수 있다”고 말했다.

그는 “사우디아라비아와 다른 OPEC 동맹국들이 이 문제를 매우 심각하게 받아들여야 한다”며 “그렇지 않다면 이라크는 다른 대안을 고려할 수밖에 없을 것”이라고 경고했다. 다만 실제 탈퇴 논의 여부에 대해서는 “그 단계까지 가는 것은 시기상조”라고 선을 그었다.

논란이 커지자 이라크 정부는 진화에 나섰다. 이라크 석유부는 성명을 통해 “이라크가 OPEC 탈퇴를 고려하고 있다는 보도는 정부의 공식 입장을 반영하는 것이 아니다”라고 밝혔다.

살림 알리카비 석유부 대변인도 AFP통신에 “이라크는 OPEC 탈퇴 의사가 없으며 기구의 메커니즘을 준수할 것”이라고 말했다. 다만 그는 “이라크의 생산 할당량은 확대돼야 한다”며 “그렇지 않을 경우 OPEC 잔류 여부를 검토해야 할 수도 있다”고 덧붙였다.

이라크 석유부는 또 “회원국의 지속 가능한 생산 능력에 맞춰 생산 기준을 재평가할 필요가 있다는 점을 지속적으로 강조해 왔다”며 “이라크의 특수한 안보·경제 상황도 고려돼야 한다”고 주장했다.

하이데르 알 아부디 정부 대변인은 “이라크는 완전한 원유 수출 능력 회복에 주력하고 있으며 향후 수년 내 산유량을 하루 700만배럴까지 늘리는 것을 목표로 하고 있다”고 밝혔다. 다만 OPEC 생산 쿼터 문제나 탈퇴 가능성에 대해서는 언급하지 않았다.

AFP통신에 따르면 이라크는 국가 재정의 약 90%를 원유 수출에 의존하고 있다. 최근 이란 전쟁 여파로 호르무즈 해협 통항에 차질이 빚어지면서 원유 수출이 감소했고, 이에 따른 경제적 부담도 커진 것으로 전해졌다.