미·이란 합의에 떨고 있는 걸프국

“전쟁, 역내 안보 재앙적 전환점” 핵·대리세력 빠진 MOU에 좌절 미국 중심 안보 질서 재편 고심

걸프 지역 국가들이 미국과 이란의 종전 합의가 역내 안보 체계에 미칠 악영향을 우려하고 있다. 미국에 대한 신뢰를 잃은 걸프 국가들이 미국과의 동맹을 재고하고 이란과의 관계 재설정에 나설 것이라는 관측이 나온다.



CNN은 24일(현지시간) 미·이란이 종전 후속 협상을 이어가는 가운데 걸프국들이 향후 도출될 새 합의에 불안감을 내비치며 이에 따른 안보 재편 방안을 고심하고 있다고 보도했다.



걸프국들은 미·이란의 후속 합의가 자국 안보에 미칠 영향을 우려하고 있는 것으로 알려졌다. CNN은 양국의 새 합의에 관해 “걸프국들의 기존 우려가 해소되지 않았을 뿐만 아니라 미국에 대한 신뢰 상실이라는 새로운 문제가 더해졌다”고 짚었다.



걸프국들은 2015년 이란핵합의(JCPOA)에도 반대했으며 2018년 도널드 트럼프 미국 대통령이 이를 파기했을 때 환영한 바 있다. 트럼프 대통령이 성급하게 추진하면서 향후 이뤄질 합의가 JCPOA보다 미국에 더 불리할 수 있다는 관측이 나온다.



또 미·이란의 종전 양해각서(MOU)에 이란의 미사일과 무인기(드론), 이란의 역내 대리세력에 관한 내용이 빠지자 걸프국들이 좌절감을 느낀 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 지난 17일 “이웃 나라들도 탄도미사일을 보유하고 있는 만큼 이란도 일부 탄도미사일을 가질 수 있어야 한다”고 했다.



최근 이란이 호르무즈 해협 통행료를 현실화할 것으로 보이면서 걸프국들의 우려도 커지고 있다.



하산 알하산 국제전략문제연구소 선임연구원은 “걸프국들의 관점에서 볼 때 이란과의 전쟁은 지역 안보 질서에 재앙적인 전환점”이라며 전후 미국이 걸프 지역에서 광범위하게 철수할 가능성이 있다고 봤다. 그러면서 “미국의 걸프 지역 철수와 이란에 대한 재정·경제적 지원은 이란을 더 대담해지도록 할 가능성이 크다”고 덧붙였다.



이러한 걸프국들의 불안을 의식한 듯 마코 루비오 미 국무장관은 전날부터 걸프 지역 순방에 나섰다. 그는 25일까지 아랍에미리트연합(UAE)·바레인·쿠웨이트 등을 차례로 방문한다. 3개국은 전쟁 중 이란의 공격을 가장 심하게 받았던 국가다. 루비오 장관은 전날 UAE 도착 후 취재진에게 “특히 주말 스위스에서 있었던 일 이후 그들(걸프국)의 생각을 듣고 싶다”며 “(걸프국은) 우리의 파트너인 만큼 우리가 내리는 모든 결정에 그들의 의견이 고려되도록 하겠다”고 했다.



일부 걸프국들은 다른 국가와 군사 동맹을 확대하려는 움직임을 보이고 있다. 한 외교관은 “현재로서는 미국을 대신해 걸프 지역의 안보 보장국 역할을 할 수 있는 역내 강대국은 없지만, 정부 관리들은 미국이 안보 체제에서 훨씬 더 작은 역할을 맡게 될 미래를 점점 더 진지하게 고려하고 있다”고 CNN에 말했다. 특히 이들 국가는 튀르키예를 새로운 무기 공급처로 검토 중인 것으로 알려졌다.



걸프국들이 이란과 협력을 확대하고 군사적 자립을 강화할 것이라는 전망도 나온다. 피라스 막사드 유라시아그룹 연구원은 “걸프국들은 이제 미국을 완전히 신뢰하지 못하기 때문에 이란과 어떤 형태로든 공존 방안을 찾아야 한다”며 “걸프국들은 스스로 군사 역량을 강화해야 한다”고 했다.

