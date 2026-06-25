네타냐후 “이스라엘군, 내가 있는 한 레바논 철수 않을 것”

미 “완충지대서 일부 철수” 보도에 이스라엘·레바논 모두 ‘즉각 부인’ 양국, MOU불만에 협상 성과 저조

이스라엘군이 레바논 남부에 구축했던 완충지대 일부에서 병력을 철수했다고 미국 국무부 당국자 말을 인용해 로이터통신이 25일(현지시간) 보도했다. 그러나 이스라엘과 레바논 양측은 이를 부인하며 철수 여부를 둘러싼 주장이 엇갈렸다.



로이터 보도에 따르면 이 당국자는 “이스라엘이 헤즈볼라와의 전쟁 과정에서 점령했던 남부 레바논 영토 일부에서 철수했다”며 “이제 레바논 정규군이 해당 지역에 진입해야 한다”고 말했다. 다만 그는 이스라엘이 철수한 영토의 규모나 정확한 철수 지점은 언급하지 않았다.



이 당국자는 “이스라엘은 완충지대 일부에서 병력을 물림으로써 이미 구체적 조처를 했다”며 “이는 레바논 정부를 향한 중요한 선의의 표시”라고 밝혔다. 또 “이런 모델은 남부 레바논 전역으로 확대 적용될 것이며, 이를 통해 피란민 가족들의 안전한 귀환과 남부 지역의 재건, 그리고 레바논의 완전한 주권 회복이 가능해질 것”이라고 했다.



이에 이스라엘 측은 공식 반응을 보이지 않았다. 이스라엘 고위 당국자는 보도 내용이 사실이 아니라고 부인했다. 레바논의 한 고위 안보 관리도 이스라엘군이 남부 레바논의 완충지대에서 철수했다는 사실을 알지 못하고 있다고 전했다.



마코 루비오 미 국무장관은 전날 쿠웨이트에서 레바논 정부군이 현재 이스라엘군이 장악한 레바논 남부 일부 지역에 들어가 통제권을 확보하고 치안을 유지하는 이른바 ‘시범 구역’ 설정과 확대 계획을 강조했다. 그는 “레바논군이 더 많은 구역을 확보할수록 헤즈볼라의 통제 지역은 줄고, 그만큼 이스라엘도 레바논에서 (점령지역을) 줄일 것이다. 그게 이번 협상의 핵심”이라고 말했다.



앞서 이스라엘은 레바논에서 철군하지 않겠다고 거듭 입장을 밝혔다. AFP통신은 24일 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리(사진)가 “내가 총리로 있는 한 남부 레바논의 안보지대를 유지할 것”이라며 레바논 철군 의사가 없음을 밝혔다고 전했다. 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관도 “이스라엘 방위군은 준비돼 있고 우리는 후퇴하지 않을 것”이라며 “현재로서는 미국이 이스라엘의 레바논 철수를 요구하지 않고 있다”고 했다.



이날도 레바논 남부에서 이스라엘군의 공격이 이어졌다. 이스라엘이 레바논 남부에서 차량을 공습해 2명이 사망했다. 친이란 레바논 무장정파 헤즈볼라는 “휴전 협정에 대한 노골적인 위반”이라고 비판했다.



이스라엘과 레바논은 23일 미국의 중재 아래 5차 협상을 시작했다. 이스라엘과 레바논 정부는 지난 4월 미국의 중재로 1차 평화회담을 개최하고 이스라엘과 헤즈볼라 분쟁의 한시적 휴전에 합의한 바 있다. 하지만 양국의 이번 회담은 앞서 체결된 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU)에 대한 불만으로 인해 역대 가장 저조한 성과를 보이고 있다고 타임스오브이스라엘이 보도했다.

