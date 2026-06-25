[새책]가를 두고 外

가를 두고



여덟 편을 묶은 단편 소설집. 간병, 파산, 실종, 노년의 고립, 가족의 해체 등 평범한 사람들이 겪을 법한 이별과 상실의 자리를 다룬다. 작가는 소설의 소임을 두고 “남의 일은 내 일이 되고 내 일은 남의 일이 되는 것”이라고 말했다. 백가흠 지음. 문학과지성사. 1만7000원



신퇴마록 신세편 1·2·3



선대 퇴마사 4인방이 지켜낸 말세의 위기로부터 20년이 지난 시점을 배경으로 다시금 평화가 위협받는 상황을 그린다. 전작 <퇴마록>의 세계관을 이어가지만 독립적인 이야기. 마세편(3권), 창세편(4권)까지 총 10권으로 완결할 예정이다. 이우혁 지음. 반타. 각 2만2000원



천사의 위스키



<인사이드 아웃> <도리를 찾아서> 등에 참여한 한국계 애니메이터가 낸 첫 소설집. 출간과 함께 작품에서 영감을 받아 탄생한 9곡의 연주 앨범을 동시에 발매했다. 완전한 절망도 완전한 희망도 아닌 그사이 어딘가에서 버티는 이들의 이야기. 에릭 오 지음. 민음사. 1만7000원



나의 통역사



어린 시절 덴마크로 입양되었던 여성이 원가족을 만나기 위해 한국에 방문하며 벌어지는 일을 그린 소설. 가족에게 자신이 레즈비언이며 통역사와는 동성 연인 관계임을 밝히는 것을 두고 고민한다. 몬타나상, 프리즈마 문학상 수상작. 리 랑그바드 지음. 푸른숲. 1만8000원



영혼의 왈츠 1·2



12만년 전으로 거슬러 올라가 세상의 종말을 막는 이의 이야기. 수메르·이집트에 문명이 탄생하던 시기, 그리스 철학의 태동기 등 과거 속에서 인간이 어떻게 세계를 만들었고 어떤 힘이 세계를 무너뜨리려 하는지 추적하는 문명 서사. 베르나르 베르베르 지음. 열린책들. 각 1만8000원