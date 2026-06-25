[책과 삶]필름의 숨겨진 과거, 전쟁 부역의 역사

필름과 전쟁 앨리스 러브조이 지음 | 윤종은 옮김 소소의책 | 284쪽 | 2만2000원

디지털카메라마저도 휴대폰에 밀려난 시대다. 필름은 고전적이기에 낭만적인 것이 됐다. 지난 세기에 찍힌 흑백 사진과 고전 영화가 자아내는 추억의 정서를 필름이라는 물성 있는 매개체에 투사하는 것은 당연한 일인지도 모른다. 그러나 영화·미디어 역사학자인 저자는 필름을 ‘각종 원료를 복잡하게 가공해 탄생한 제품’으로 바라보며 그에 서린 낭만을 지워낸다.



미국의 코닥과 독일의 아그파 등이 치열하게 제품 개발과 시장 확장을 꾀하던 1900년대 초반은 제1·2차 세계대전 시기와 겹쳐 있다. 컴퓨터·정보기술·항공우주·제약 산업 등이 이 시기 대규모 첩보전에 따른 막대한 투자·개발에 힘입어 비약적으로 성장했다는 것은 잘 알려져 있다. <필름과 전쟁>은 필름 산업 또한 전쟁에 부역하며 성장했다고 말한다. 다른 산업군에 비해 잘 알려지지 않은 얘기다.



필름은 질산, 목재, 석유 등을 가공한 물질로 만들어진다. 석유와 천연가스로 만들어진 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)는 플라스틱병과 필름 모두에 쓰이고, 동물의 뼈에서 나온 젤라틴은 정제 정도에 따라 필름용으로도 식품용으로도 쓰인다.



생필품이 될 수도, 무기가 될 수도 있는 화학물질의 결합이 곧 필름이었다. 필름 생산을 위해 만들어진 원료 공장들이 군수 물품으로 쓰일 화학물질의 조달처가 되는 건 손쉬운 일이었다.



책은 필름 산업이 독가스와 폭약, 원자폭탄 개발 및 핵실험과 긴밀한 관계를 맺었다고 설명한다. 제국주의 국가들의 식민지와 미국 남부의 유색인종은 값싼 노동력으로 동원됐다. 저자는 에필로그에서 이 이야기를 ‘쏟아지는 기기’의 시대에 “위험천만한 일을 하면서도 턱없이 낮은 보상”을 받는 자원 채굴 노동자들의 현실과 연결하며, 지금도 각종 산업이 불평등한 방식으로 몸집을 불려나가고 있다는 것을 지적한다.

