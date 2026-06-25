[책과 삶]꿈꾸는 일조차 불평등…그런데 꿈 가지라고요?

세계에 속한다는 것 조은주 지음 생각의힘 | 320쪽 | 2만6000원

“지영이라고 합니다. 현재 꿈을 갖고 있고요.” 중학교 3학년 지영이는 자신의 꿈을 간호조무사라고 했다. 하지만 특성화고로 진학한 지 반년 만에 학교를 옮기고 싶다면서, 망설이듯 사진을 찍으면 행복할 것 같다고 했다. 꿈은 어떤 구체성을 가지지도, 꿈을 이루기 위해 노력을 감내하겠다는 생각도 갖고 있진 않았다.



조은주 전북대 사회학과 교수가 쓴 <세계에 속한다는 것>은 현재와 미래가 인과적으로 연결되어 있다고 상상하는 것, 즉 미래를 위해 현재 애써서 노력하는 것이 “생각보다도 훨씬 더 계급적인 태도”라고 말한다. 저자는 20년간 현장연구와 심층 인터뷰를 통해 청소년들의 삶의 양상을 사회학적 기록으로 복원해냈다. 아비튀스·일루지오 등 피에르 부르디외의 분석 틀을 가져온 책에선 학업적 열망을 잃은 아이들이 미래에 대한 노력을 거부하고 현재에 머무는 것이 무기력이 아닌 합리적 생존 전략이라고 말한다. 마트에서 일하던 엄마가 식당으로 찜질방으로 일자리를 옮겨 다니는, 삶이 시장에 종속된 시대에 “꿈을 가지라는 요청은 몰계급적”이라는 현실 인식이다.



학업과 취업, 결혼과 출산, 생계 부양과 자녀 양육 등 “표준화된 생애서사”가 해체된 상황에서 사회는 아이들에게 스스로 꿈을 찾고 자기 삶의 주인공이 되라고만 한다. 구조적 모순에서 눈을 돌린 채 ‘꿈 담론’을 강조하며 각자도생을 요구하는 것이다. 책은 청소년의 고민을 입시 문제로만 좁혀온 시선을 비판하며, 학교의 역할은 기본적인 학습과 돌봄에 있다고 말한다. 학교 안팎에서 소외되었던 평범한 아이들에게 주목해야 한다는 것이다.



어른이 되지 않은 이 세계의 신참자들이 어디에도 속하기 힘들다는 사실을 보고 배우며 자라나고 있다고, 이것이 그 무수한 불평등 논의에서 충분히 다루어지지 못하고 있다는 맺는 말에 마음이 서늘해진다.

