오만 “호르무즈 통행료 없다”···이란 구상에 선 긋기

호르무즈 해협 연안국인 오만이 향후 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하지 않을 것이라고 밝혔다.
바드르 알부사이디 오만 외무장관은 25일(현지시간) 바레인 마나마에서 열린 걸프협력회의(GCC) 외교장관 회의에서 마코 루비오 미국 국무장관과 함께 기자들과 만나 “호르무즈 해협과 관련한 향후 어떤 합의나 조치에도 통행료 부과는 포함되지 않을 것”이라고 말했다.
이는 미국과 이란 간 종전 합의 후속 협상이 진행되는 과정에서 이란이 제기한 통행료 부과 구상과는 상반되는 입장이다. 앞서 이란은 종전 협상 이후 호르무즈 해협의 안전 확보와 항행·환경·보험 관련 서비스 제공을 명분으로 해협을 지나는 상선들로부터 수수료를 징수하는 방안을 검토하고 있다고 밝힌 바 있다.
실제로 이란과 오만은 지난 23일 고위급 회담 직후 발표한 공동성명에서 호르무즈 해협 통항 서비스 요금 부과 방안을 공동 검토하고 있다고 공개했지만, 이날 오만 측이 통행료 부과 가능성을 사실상 부인하면서 양국 간 입장 차가 드러났다는 평가가 나온다.