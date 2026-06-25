햄은 남성 직장암, 곱창은 여성 유방암 사망 위험 높였다

성인 14만명 ‘특정 암 사망’ 분석 전체 육류 섭취량 연관성 낮지만 남성 가공육, 여성 내장육 위험↑

성별에 따라 암 사망 위험을 키우거나 줄이는 육류의 유형이 다르다는 연구 결과가 나왔다. 남성은 가공육을 많이 먹을수록 직장암 사망 위험이 커지고 소·돼지고기를 많이 먹으면 위암 사망 위험이 줄었다. 여성은 내장육을 많이 먹을수록 췌장암·유방암 사망 위험이 커지는 경향을 보였다.



박민선 서울대병원 가정의학과 교수와 유인선 이대서울병원 가정의학과 교수 공동 연구팀은 육류 종류별 섭취량과 암종별 사망률의 연관성을 분석해 국제학술지 ‘프런티어스 인 뉴트리션’에 발표했다고 25일 밝혔다. 연구진은 ‘한국인유전체역학조사사업’에 참여한 40세 이상 성인 14만7562명을 대상으로 연구를 진행했다.



연구에선 육류를 붉은 고기(소·돼지고기), 닭고기, 내장육, 가공육으로 분류했다. 붉은 고기와 닭고기, 내장육은 섭취량에 따라 4개 그룹(1~4분위)으로 나눴고, 가공육은 섭취 여부에 따라 섭취군과 비섭취군으로 구분했다.



남녀 모두 전체 육류 섭취량은 암 사망률과 유의미한 연관성을 갖지 않는 것으로 분석됐다. 그러나 고기 종류별로 분석하면 성별에 따라 양상이 달라졌다.



남성은 붉은 고기를 가장 많이 섭취한 그룹(4분위)이 가장 적게 섭취한 그룹(1분위)보다 위암 사망 위험이 52% 작았다. 또한 가공육을 섭취하는 남성은 비섭취군보다 직장암 사망 위험이 2.45배 컸다.



여성은 내장육을 비교적 많이 섭취한 그룹(3분위)이 가장 적게 섭취한 그룹(1분위)보다 유방암 사망 위험은 2.57배, 췌장암 사망 위험은 1.83배 크게 나타났다. 연구진은 국내에선 붉은 고기 중 돼지고기를 섭취하는 비율이 높고, 서구처럼 염장·훈제 형태보다는 구워 먹는 경우가 많아 염분 노출과 지방 구성에서 차이가 있다고 설명했다. 또한 육류를 많이 섭취하는 집단의 사회경제적 수준이 상대적으로 높아 위암 검진에 더 적극적으로 참여했을 가능성도 제시됐다. 연구진은 곱창이나 간 등 내장육이 여성의 암 사망 위험 증가와 관련된 데에는 중금속이 영향을 미쳤을 수도 있다고 설명했다.



박 교수는 “이번 연구는 육류 섭취량보다 어떤 종류의 고기를 먹느냐가 특정 암 사망 위험과 더 관련될 수 있음을 보여준다”며 “서구권 연구 결과를 아시아 인구집단에 그대로 적용하기보다는 식습관과 생활 환경을 고려한 성별 맞춤형 접근이 필요하다”고 말했다.

