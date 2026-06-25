한국의학바이오기자협회·한국유방암학회, 올바른 유방암 인식 확산 위한 업무협약 체결

한국의학바이오기자협회(의기협)와 한국유방암학회가 유방암에 대한 정확한 정보 확산과 국민 건강증진을 위한 포괄적 업무협약(MOU)을 체결했다.

양 기관은 지난 23일 협약식을 열고 유방암 예방, 조기검진, 진단 및 치료에 관한 신뢰할 수 있는 의학 정보 전달과 올바른 유방암 인식과 근거 기반 보건의료 정보 환경 조성에 기여하기로 뜻을 모았다. 이와 함께 핑크리본 캠페인 등 공익 활동을 통해 유방암 인식 개선에 나서는 한편, 유방암 관련 주요 현안에 대한 전문가 자문과 대국민 소통에도 긴밀히 협력해 나갈 예정이다.

한국유방암학회는 국민들의 건강증진에 이바지하고, 유방암 및 유방질환에 관한 연구 발표와 지식 교환을 통해 유방학의 발전을 도모하려는 목적으로 설립된 학술단체다.

민태원 의기협 회장은 “이번 협약이 유방암에 대한 정확한 정보를 국민들이 보다 쉽게 접할 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 유방암학회와의 협력을 통해 공익적 보건의료 정보 확산에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

이정언 한국유방암학회 이사장은 “유방암에 대한 과학적 근거는 빠르게 축적되고 있지만, 여전히 사회에는 검증되지 않은 정보가 유통되고 있다”며 “학회는 최신 의학 정보와 합리적인 진료 기준을 적극적으로 알려 국민 건강증진에 기여하겠다”고 말했다.