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본문 요약

북한은 6·25전쟁 발발 76년을 맞은 25일 "정세가 어떻게 변하든 적과 평화에 대한 티끌 만한 환상과 미련도 가지지 말아야 한다"며 주민들에게 대미·대남 적대 의식을 강조했다.

신문은 "미제의 전쟁 도발로 우리 인민과 군대는 제국주의 무력침공을 격퇴하고 1129일간의 준엄한 조국 방위전을 벌리지 않으면 안 되었다"고 했다.

북한 곳곳에서 미국과 한국에 대한 주민들의 적개심을 부추기는 '복수결의모임'이 연이틀 개최됐다.

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북, 6·25 76주년에 “평화 환상·미련 갖지 말라”…주민 향해 ‘적대 의식’ 강조

입력 2026.06.25 21:29

수정 2026.06.25 21:30

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  • 김병관 기자

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노동신문, ‘남한의 북침’ 주장 되풀이…곳곳 ‘복수결의모임’ 열리기도

북한은 6·25전쟁 발발 76년을 맞은 25일 “정세가 어떻게 변하든 적과 평화에 대한 티끌 만한 환상과 미련도 가지지 말아야 한다”며 주민들에게 대미·대남 적대 의식을 강조했다.

북한 노동신문은 이날 1면 사설에서 “거짓 웃음을 지으며 다가드는 적들을 무경각하게(경각심 없이) 대하면서 사소한 환상이라도 가진다면 주적관이 흐려지게 되고 비극적인 년대가 되풀이될 수 있다”며 이같이 밝혔다.

사설은 “정세가 완화되면 모든 것이 풀리리라고 생각하면서 난관을 맞받아 완강하게 투쟁하지 않는 것은 혁명성과 계급성이 결여된 집중적 표현”이라고 했다.

또 “우리 국가의 주권과 이익, 안전 환경을 책임적으로 지킬 수 있는 전쟁 억제와 수행의 막강한 능력을 지속적으로 제고해나가는 것은 오늘의 정세가 제기하는 필수적이고 항구적인 요구”라고 했다.

신문은 같은 날 6면에 실은 논설에서는 “1950년 6월25일 이른 새벽 한국 괴뢰군이 우리 공화국을 반대하는 무력침공을 개시했다”며 6·25전쟁은 남한의 북침으로 발발했다는 주장을 되풀이했다. 신문은 “미제의 전쟁 도발로 우리 인민과 군대는 제국주의 무력침공을 격퇴하고 1129일간의 준엄한 조국 방위전을 벌리지 않으면 안 되었다”고 했다.

북한 곳곳에서 미국과 한국에 대한 주민들의 적개심을 부추기는 ‘복수결의모임’이 연이틀 개최됐다. 평양시 청년공원 야외극장에서 진행된 청년 학생들의 결의모임에서 참가자들은 “6·25를 맞을 때마다 철천지 원쑤 미제에 대한 치솟는 증오가 더욱 끓어 넘치고 있다”고 말했다.

6·25전쟁을 ‘조국해방전쟁’으로 부르는 북한은 전쟁 발발일을 미제 반대 투쟁의날로 정하고 있다. 6월25일부터 정전협정 체결일인 7월27일까지를 ‘반제·반미투쟁월간’으로 운영하며 복수결의모임 개최, 전쟁 사적지 방문 등 행사를 통해 내부 결속을 다지는 계기로 활용한다.

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