미 국무 “호르무즈 사유화 용납 않을 것···‘수수료’는 말장난”

중동 순방을 마친 마코 루비오 미국 국무장관이 이란의 호르무즈 해협 통행료 부과 구상을 강하게 비판했다.

로이터·AFP통신에 따르면 루비오 장관은 25일(현지시간) 바레인 마나마에서 열린 걸프협력회의(GCC) 외무장관 회의에 참석해 이란의 통행료 부과 움직임에 대해 “그것을 통행료라고 부르든 수수료라고 부르든, 결국 말장난(표현 차이)일 뿐”이라며 “국제수로는 어느 한 국가의 소유물이 아니다. 호르무즈 해협이 특정 국가의 소유라는 것을 절대 용납하지 않을 것”이라고 밝혔다.

그는 “단지 자국 영해 근처에 있다는 이유만으로 국제수로 이용에 비용을 부과할 수 있다는 주장이 받아들여진다면 이는 전염병처럼 전 세계로 확산할 것”이라며 “그 결과 세계 무역과 해상 교통 질서가 심각한 혼란에 빠질 수 있다”고 말했다.

루비오 장관은 또 “걸프 국가들은 호르무즈 해협에 대한 통행료나 수수료 부과를 전혀 지지하지 않는다”고 강조했다.

이란은 종전 합의 이후 60일간의 후속 협상 기간에는 해협을 무상 개방하되, 이후에는 안전·항행·보험 서비스 제공을 명분으로 상선들로부터 수수료를 징수하는 방안을 추진해왔다.

루비오 장관은 미국과 이란이 최근 체결한 종전 양해각서 이후 진행될 후속 협상에 대해서도 입장을 밝혔다. 그는 “미국은 평화 협정을 원하지만 어떤 대가를 치르더라도 협상을 타결하려는 것은 아니다”라며 “좋은 협정, 실질적인 협정, 검증 가능하고 준수되는 협정을 원한다”고 말했다.

이어 “미국은 협상 성공을 위해 최선을 다하겠지만 걸프 지역 동맹국들의 안보를 훼손하는 합의는 하지 않을 것”이라고 강조했다.

루비오 장관은 이란 재건 기금 조성 문제와 관련해서는 “걸프 국가들과 논의된 바 없다”고 밝혔다.