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한성숙 총리 후보자 “다주택 보유·개인정보 유출 논란 죄송…총리 되면 과감한 AI 대전환 추진할 것”

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본문 요약

한성숙 국무총리 후보자가 인사청문회 첫날인 25일 다주택 보유 논란과 관련해 "국민 눈높이에 맞지 않아 죄송하다"고 말했다.

한 후보자는 이날 국회 청문회에서 자신의 다주택 보유 논란을 두고 "민간에 있을 때와 공직에 있을 때의 국민 눈높이가 다르다는 부분에 대해 잘 알고 있다"며 "가격을 낮춰서라도 팔겠다고 생각했던 것은 국무총리 후보자로서 할 수 있는 최선을 다해야 한다고 생각했다"라고 말했다.

한 후보자는 모두의 창업 프로젝트의 개인정보 유출과 관련해 "담당했던 장관으로서 다시 한번 사과드린다"며 "국가정보원과 개인정보보호위원회에서 조사 결과가 나오는 것을 보고 처리할 부분, 책임져야 할 부분에 대해서도 챙겨보겠다"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한성숙 총리 후보자 “다주택 보유·개인정보 유출 논란 죄송…총리 되면 과감한 AI 대전환 추진할 것”

입력 2026.06.25 21:43

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한성숙 총리 후보자 청문회 첫날

한성숙 국무총리 후보자(오른쪽)가 25일 국회에서 열린 인사청문회에서 인청특위 위원장인 백혜련 더불어민주당 의원에게 선서문을 제출하고 있다. 연합뉴스

한성숙 국무총리 후보자(오른쪽)가 25일 국회에서 열린 인사청문회에서 인청특위 위원장인 백혜련 더불어민주당 의원에게 선서문을 제출하고 있다. 연합뉴스

청문회 직전에야 주택 처분 두고
국힘 “국민께서 진정성 믿겠나”
민주 “칭찬할 일 억지 폄훼” 공방

한성숙 국무총리 후보자가 인사청문회 첫날인 25일 다주택 보유 논란과 관련해 “국민 눈높이에 맞지 않아 죄송하다”고 말했다. 모두의 창업 프로젝트의 개인정보 유출과 관련해서는 “책임져야 할 부분을 챙겨보겠다”며 사과했다. 한 후보자는 총리가 되면 “과감한 인공지능(AI) 대전환을 추진하겠다”고 했다. 청문회에서는 한 후보자의 부동산 문제·안보관 등을 두고 여야가 공방을 벌였다.

한 후보자는 이날 국회 청문회에서 자신의 다주택 보유 논란을 두고 “민간에 있을 때와 공직에 있을 때의 국민 눈높이가 다르다는 부분에 대해 잘 알고 있다”며 “가격을 낮춰서라도 (부동산을) 팔겠다고 생각했던 것은 국무총리 후보자로서 할 수 있는 최선을 다해야 한다고 생각했(기 때문이)다”라고 말했다.

한 후보자는 모두의 창업 프로젝트의 개인정보 유출과 관련해 “담당했던 장관으로서 다시 한번 사과드린다”며 “국가정보원과 개인정보보호위원회에서 조사 결과가 나오는 것을 보고 처리할 부분, 책임져야 할 부분에 대해서도 챙겨보겠다”고 했다.

한 후보자는 모두발언을 통해 총리가 되면 “성과로 증명하는 일 중심의 총리가 돼서 과감한 AI 대전환을 통해 경제구조의 전환을 끌어내고 사회적 약자를 위한 따뜻한 울타리를 만드는 데 총력을 다하겠다”며 “국회와 긴밀히 소통하고 국민을 위한 일이라면 여야를 떠나서 지혜를 모으는 협치의 가교가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

국민의힘은 한 후보자가 청문회 직전 주택을 처분한 것과 관련해 “국민께서 진정성을 믿겠나”라며 비판했다. 김선교 의원은 “이재명 대통령이 다주택자에게 마귀라는 단어까지 써가며 사회악으로 몰아붙였던 것 기억하나. 후보자는 청문회 직전 집을 다 팔아서 (마귀에서) 사람이 된 것 아닌가”라고 말했다. 조정훈 의원은 “민간에서 공직으로 옮겨가는 과정에서 소신이라는 것이 있는지 의문스럽다. 죄송하지만 미꾸라지 같다는 생각이 든다”며 “(장관이 안 됐으면) 부동산을 하나라도 파셨겠나”라고 했다. 한 후보자는 총리를 끝내고 민간으로 돌아가면 다시 부동산 투자를 하겠느냐는 조 의원 질의엔 “안 할 것”이라고 했다.

더불어민주당은 한 후보자가 주택 처분을 위해 노력해왔다고 반박했다. 백승아 의원은 “후보자가 다주택자였던 것은 사실이지만 누가 보더라도 부동산 투기를 했던 것은 아니다”라며 “손해를 보면서 주택을 팔았고 송구스러운 마음에 5억원이나 기부했다. 칭찬받아야 할 일을 왜 억지스럽게 폄훼하나”라고 말했다.

청문회는 한 후보자의 부동산 관련 논란 등과 관련해 여야가 날 선 공방을 이어가다가 한 차례 정회했다. 앞서 한 후보자는 청문회를 앞두고 자신이 보유한 주택 3채를 처분하고 1주택자가 됐으나 잠실 아파트를 매각하며 30억원가량 시세 차익을 얻어 논란이 일었다.

영문번역(English Translation)
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