한성숙 총리 후보자 “다주택 보유·개인정보 유출 논란 죄송…총리 되면 과감한 AI 대전환 추진할 것”

한성숙 총리 후보자 청문회 첫날

청문회 직전에야 주택 처분 두고

국힘 “국민께서 진정성 믿겠나”

민주 “칭찬할 일 억지 폄훼” 공방

한성숙 국무총리 후보자가 인사청문회 첫날인 25일 다주택 보유 논란과 관련해 “국민 눈높이에 맞지 않아 죄송하다”고 말했다. 모두의 창업 프로젝트의 개인정보 유출과 관련해서는 “책임져야 할 부분을 챙겨보겠다”며 사과했다. 한 후보자는 총리가 되면 “과감한 인공지능(AI) 대전환을 추진하겠다”고 했다. 청문회에서는 한 후보자의 부동산 문제·안보관 등을 두고 여야가 공방을 벌였다.



한 후보자는 이날 국회 청문회에서 자신의 다주택 보유 논란을 두고 “민간에 있을 때와 공직에 있을 때의 국민 눈높이가 다르다는 부분에 대해 잘 알고 있다”며 “가격을 낮춰서라도 (부동산을) 팔겠다고 생각했던 것은 국무총리 후보자로서 할 수 있는 최선을 다해야 한다고 생각했(기 때문이)다”라고 말했다.



한 후보자는 모두의 창업 프로젝트의 개인정보 유출과 관련해 “담당했던 장관으로서 다시 한번 사과드린다”며 “국가정보원과 개인정보보호위원회에서 조사 결과가 나오는 것을 보고 처리할 부분, 책임져야 할 부분에 대해서도 챙겨보겠다”고 했다.



한 후보자는 모두발언을 통해 총리가 되면 “성과로 증명하는 일 중심의 총리가 돼서 과감한 AI 대전환을 통해 경제구조의 전환을 끌어내고 사회적 약자를 위한 따뜻한 울타리를 만드는 데 총력을 다하겠다”며 “국회와 긴밀히 소통하고 국민을 위한 일이라면 여야를 떠나서 지혜를 모으는 협치의 가교가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



국민의힘은 한 후보자가 청문회 직전 주택을 처분한 것과 관련해 “국민께서 진정성을 믿겠나”라며 비판했다. 김선교 의원은 “이재명 대통령이 다주택자에게 마귀라는 단어까지 써가며 사회악으로 몰아붙였던 것 기억하나. 후보자는 청문회 직전 집을 다 팔아서 (마귀에서) 사람이 된 것 아닌가”라고 말했다. 조정훈 의원은 “민간에서 공직으로 옮겨가는 과정에서 소신이라는 것이 있는지 의문스럽다. 죄송하지만 미꾸라지 같다는 생각이 든다”며 “(장관이 안 됐으면) 부동산을 하나라도 파셨겠나”라고 했다. 한 후보자는 총리를 끝내고 민간으로 돌아가면 다시 부동산 투자를 하겠느냐는 조 의원 질의엔 “안 할 것”이라고 했다.



더불어민주당은 한 후보자가 주택 처분을 위해 노력해왔다고 반박했다. 백승아 의원은 “후보자가 다주택자였던 것은 사실이지만 누가 보더라도 부동산 투기를 했던 것은 아니다”라며 “손해를 보면서 주택을 팔았고 송구스러운 마음에 5억원이나 기부했다. 칭찬받아야 할 일을 왜 억지스럽게 폄훼하나”라고 말했다.



청문회는 한 후보자의 부동산 관련 논란 등과 관련해 여야가 날 선 공방을 이어가다가 한 차례 정회했다. 앞서 한 후보자는 청문회를 앞두고 자신이 보유한 주택 3채를 처분하고 1주택자가 됐으나 잠실 아파트를 매각하며 30억원가량 시세 차익을 얻어 논란이 일었다.

