장동혁, 친한계·비당권파에 ‘반격 카드’ 만지작

당 지지율 상승 등 우호 여론 업고 당무감사 처분·윤리위 징계 검토 초·재선 모임, 자진사퇴 촉구 지속

입원 후 돌아온 장동혁 국민의힘 대표가 친한동훈계 및 비당권파 의원들에 대한 반격 카드를 만지작거리고 있다. 일부 조사에서 당 지지율이 상승하고, 장 대표에 대한 당 지지층의 우호 여론이 나타나면서 자신감을 얻은 것으로 해석된다.



당권파 인사 A씨는 25일 기자와 통화하며 “지방선거 전에 정기 당무감사가 있었고 당원협의회(당협) 32개가 교체 대상으로 권고됐는데 처분을 아직 안 했다”며 “분위기를 보니 무소속 후보(한동훈 의원)를 도운 당내 의원들에 대한 징계 조치도 있을 것 같다”고 말했다.



당권파인 고위 관계자 B씨는 책임당원 등이 비당권파 의원들 징계요구서를 제출한 것을 두고 “경찰서에 고발이 들어오면 경찰이 확인을 당연히 하지 않겠느냐”며 “지금은 스탠바이 상태”라며 “액티베이트(징계 가동)를 할지 말지, 버튼을 누를지 말지 정무적 판단이 남았다”고 했다.



배현진·박정훈 의원에 대한 당원 등의 징계요청서는 지난 9일, 우재준 최고위원에 대해선 16일, 대안과미래 소속 의원들에 대해선 19일 접수됐다.



장 대표는 당무감사 결과에 따라 당협위원장을 교체하거나 징계 요청에 따른 당 윤리위원회 가동 등을 검토하는 것으로 알려졌다. 장 대표가 이렇게 반격 카드를 검토하게 된 배경에는 견고한 당원 지지가 있는 것으로 보인다. 장 대표는 전날 퇴원 직후 기자회견에서 “당의 기강을 확립하는 일이 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐다”며 “진정한 당원주권시대를 여는 것이 보수를 재건하는 가장 확실한 길”이라고 말했다. A씨는 “장 대표가 더 강해져서 돌아왔다”며 “여론조사에서 국민의힘 지지층 60% 내외가 대표 사퇴에 반대하는 것을 보면 더 짠물(강성 지지층)인 당원 중에선 사퇴 반대 여론이 최소 70%는 될 것”이라고 말했다.



비당권파 의원들의 장 대표 사퇴 요구도 계속됐다. 대안과미래는 이날 국회에서 모인 뒤 장 대표 사퇴를 다시 촉구했다.

