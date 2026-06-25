“손흥민 선발 제외는 내 결정…모든 건 감독 책임”

홍명보, 조 3위 성적표에 ‘내 탓’ 김민재 후반 교체엔 “종아리 부상”

홍명보 한국남자 축구대표팀 감독이 남아프리카공화국전 패배와 조별리그 3위에 대한 책임을 모두 자신에게 돌렸다. 홍 감독은 25일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패한 뒤 기자회견에서 “이런 큰 무대에서 결과는 모든 게 감독의 책임”이라며 “결과적으로 모든 것을 내가 판단하고 결정했다”고 말했다.



손흥민(LAFC)의 선발 제외도 홍 감독은 자신의 결정이었다고 설명했다. 홍 감독은 “손흥민은 상대가 힘이 있는 전반보다 45분을 마치고 공간이 생겼을 때 투입하는 것이 좋다고 판단했다”고 말했다. 홍 감독은 “선수들이 조급함이 있었다. 먼저 실점한 게 아쉽다”며 “선수들이 마지막까지 최선을 다했지만 결과가 아쉬운 건 감독 책임”이라고 했다. 수비수 김민재(바이에른 뮌헨)를 후반 21분 교체한 것에 대해 홍 감독은 “종아리 부상이 있어서 바꿨다”고 했다.



홍 감독은 “이런 식으로 결과가 나오면 여러 이유를 댈 수도 있지만, 이런 큰 무대에서 결과는 모든 게 감독 책임이라고 생각한다. 결과적으로는 모든 게 내가 잘못 판단했고 잘못 결정했으니 결과가 좋지 않게 나온 거다. 그 이상도, 이하도 없다”고 잘라 말했다. 전체적으로 선수들의 몸이 무거워 보였다. 홍 감독은 ‘집단 식중독 등 불가항력적인 요인이 있었느냐’는 질문에는 “그런 부분은 전혀 없었다. 이유를 그런 쪽에 돌리고 싶지도 않다”면서도 “(조별리그) 3경기 중 가장 좋지 않은 경기를 한 것은 맞다”고 했다.



홍 감독은 몬테레이 경기 환경이 영향을 미쳤을 가능성은 인정하면서도 패배 원인으로 꼽지는 않았다. 그는 “3차전을 여기서 치른다는 것을 알고 충분히 준비했다. 과달라하라와 환경 차이가 있었던 것은 사실”이라면서도 “선수들은 어떻게 경기를 해야 하는지 알고 있었다. 하지만 실점 이후 급해지는 모습을 보였고 결국 경기를 내줬다”고 말했다. 홍 감독은 “이번 월드컵을 잘 준비했다고 생각했다. 그것 역시 모두 내 선택이었다”며 책임을 남에게 돌리지 않았다.



비기기만 해도 조 2위를 확정해 32강 진출을 확정할 수 있었던 한국은 멕시코(승점 9점), 남아공(승점 4점)에 이어 1승2패(승점 3점)로 3위에 머물렀다. 한국이 32강에 진출하려면 12개 조 3위 팀 가운데 상위 8개 팀에 포함돼야 한다.

