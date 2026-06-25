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무너진 도시, 사라진 일상···베네수엘라 강진 현장

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무너진 도시, 사라진 일상···베네수엘라 강진 현장

입력 2026.06.25 23:09

수정 2026.06.25 23:12

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25일(현지시간) 베네수엘라 라과이라에서 한 여성이 지진으로 파손된 건물을 지나가고 있다. AP연합뉴스

25일(현지시간) 베네수엘라 라과이라에서 한 여성이 지진으로 파손된 건물을 지나가고 있다. AP연합뉴스

25일(현지시간) 베네수엘라 라과이라에서 한 여성이 지진으로 파손된 건물 인근을 지나가고 있다. AP연합뉴스

25일(현지시간) 베네수엘라 라과이라에서 한 여성이 지진으로 파손된 건물 인근을 지나가고 있다. AP연합뉴스

25일(현지시간) 베네수엘라의 수도 카라카스에서 북서 방향으로 약 30km 떨어진 라과이라주 카티아 라 마르에서 지진으로 파손된 아파트가 위태롭게 서있다. AFP연합뉴스

25일(현지시간) 베네수엘라의 수도 카라카스에서 북서 방향으로 약 30km 떨어진 라과이라주 카티아 라 마르에서 지진으로 파손된 아파트가 위태롭게 서있다. AFP연합뉴스

25일(현지시간) 베네수엘라 라과이라에서 지진으로 생긴 균열에 차량이 갇혀 있다. AP연합뉴스

25일(현지시간) 베네수엘라 라과이라에서 지진으로 생긴 균열에 차량이 갇혀 있다. AP연합뉴스

25일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스에서 북서쪽으로 약 30㎞ 떨어진 라과이라주 카티아 라 마르에서 주민들이 강진으로 무너진 건물 잔해 속에서 생존자를 수색하고 소지품을 챙기고 있다. 이번 지진으로 최소 164명이 숨지고 수도권 일대 건물이 파괴됐다. AFP연합뉴스

25일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스에서 북서쪽으로 약 30㎞ 떨어진 라과이라주 카티아 라 마르에서 주민들이 강진으로 무너진 건물 잔해 속에서 생존자를 수색하고 소지품을 챙기고 있다. 이번 지진으로 최소 164명이 숨지고 수도권 일대 건물이 파괴됐다. AFP연합뉴스

지난 24일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스에서 부상당한 여성이 차량에 실려 있다. EPA연합뉴스

지난 24일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스에서 부상당한 여성이 차량에 실려 있다. EPA연합뉴스

전날 발생한 강진으로 폐허가 된 베네수엘라 라과이라주의 25일(현지시간) 모습. AP연합뉴스

전날 발생한 강진으로 폐허가 된 베네수엘라 라과이라주의 25일(현지시간) 모습. AP연합뉴스

25일(현지시간) 베네수엘라 카티아 라 마르에서 강진으로 병원이 파손되자 환자들이 건물 밖에 누워 있다. AP연합뉴스

25일(현지시간) 베네수엘라 카티아 라 마르에서 강진으로 병원이 파손되자 환자들이 건물 밖에 누워 있다. AP연합뉴스

25일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스의 한 스포츠 경기장에 마련된 임시 대피소에서 지진 이재민들이 머물고 있다. AP연합뉴스

25일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스의 한 스포츠 경기장에 마련된 임시 대피소에서 지진 이재민들이 머물고 있다. AP연합뉴스

지난 24일(현지시간) 지진으로 피해를 입은 베네수엘라 카티아 라 마르의 모습. EPA연합뉴스

지난 24일(현지시간) 지진으로 피해를 입은 베네수엘라 카티아 라 마르의 모습. EPA연합뉴스

25일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스에 전날 발생한 강진으로 파괴된 건물 잔해가 남아 있다. 타스통신

25일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스에 전날 발생한 강진으로 파괴된 건물 잔해가 남아 있다. 타스통신

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