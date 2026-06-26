김문희 평가원장 재산 98억원 신고···최지영 전 재경부 차관보 285억원

김문희 한국교육과정평가원장이 본인과 가족 명의로 약 98억8265만원의 재산을 신고했다.

정부공직자윤리위원회는 지난 3월2일부터 4월1일까지 취임·승진·퇴임 등 신분 변동이 있는 전·현직 고위 공직자 96명의 재산 등록 내역을 26일 공개했다.

현직자 가운데는 지난 3월 취임한 김문희 평가원장이 가장 많은 재산을 신고했다. 본인과 배우자 명의의 서울 서초구 아파트를 비롯해 배우자 명의 서울 동작구 아파트 전세권 등 건물 재산이 약 61억7600만원이다. 본인과 가족 명의 예금 27억8387만원, 증권 12억5759만원도 보유하고 있다.

현직자 중 두 번째는 유보선 국립군산대 새만금캠퍼스 부총장으로 재산 규모는 83억140만원이다. 유 부총장 재산에는 출판사 문학동네 비상장 주식 7200주(42억3177만원)가 포함됐다. 그는 문학동네 편집위원을 지냈다.

송석언 제주국제자유도시개발센터 이사장은 엔비디아 1862주·팔란티어 1230주 등 본인 증권 자산 24억원을 포함해 60억4349만원을 신고했다.

국제통화기금(IMF) 이사로 자리를 옮긴 최지영 전 재경부 차관보는 285억2268만원을 신고해 공개 대상자 가운데 가장 많은 재산을 보유했다. 배우자 명의 비상장 주식(223억8177만원)이 가장 많은 비중을 차지했다. 배우자는 제일풍경채 2만3748주와 풍경채 20만주를 보유했다.

지난 3월 임명된 황종우 해양수산부 장관은 본인과 가족 명의 예금 17억7461만원을 포함해 21억6335만원의 재산을 신고했다.

정일연 국민권익위원회 위원장은 13억2236만원, 송상교 진실화해를위한과거사정리위원회 위원장은 15억8967만원을 신고했다. 김태승 한국철도공사(코레일) 사장은 5억9143만원, 이성해 전 코레일 이사장은 21억5542만원을 신고했다.

강동길 전 해군참모총장은 16억9442만원, 이학재 전 인천공항공사 사장은 55억2497만원을 신고했다. 6·3 지방선거와 함께 치러진 전북 군산·김제·부안갑 국회의원 재선거에서 당선된 김의겸 전 새만금개발청장의 재산 신고액은 22억3563만원이었다.