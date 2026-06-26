[단독]중국서 7년간 도피 생활…검찰, 1100억원대 환치기범 구속 기소

검찰이 중국에서 7년간 도피 생활한 1100억원대 환치기범을 구속해 재판에 넘긴 것으로 25일 파악됐다. 이 환치기범은 중국에서 가정을 꾸렸지만 공안(경찰)에 미등록 체류 사실이 적발되면서 한국으로 추방당했다.

부산지검 강력범죄수사부(부장검사 이환우)는 환치기 조직 주범 이모씨를 외국환거래법 위반 혐의로 지난 19일 구속 기소했다. 이씨는 중국 광저우에 체류하면서 한국 공범을 이용해 2016년 6월부터 2017년 12월까지 약 1100억원의 한국 원화를 중국 위안화로 불법 환전해주고 수수료로 약 9700만원을 챙긴 혐의를 받는다. 외국환거래법은 관할 행정청에 외국환업무를 등록하지 않고 사적으로 외화를 교환하거나 국가 간에 송금하는 행위를 금지한다.

검찰은 2018년 1월 중국 광저우에 본부를 둔 온라인 불법 스포츠도박 조직을 수사하면서 한국 내 원화 송금책 한모씨의 ‘상선’인 이씨의 존재를 인지했다. 한씨가 한국에서 도박장 수익금인 원화를 환치기 계좌로 송금하면 이씨는 중국에서 위안화로 환전한 뒤 수수료를 떼고 도박 조직에 전달했다. 이씨는 당시 시중환율(1위안당 223원)에 0.2원을 더한 별도 환율로 환전해주고 차액을 수수료 명목으로 가져갔다. 이씨가 환전한 원화는 하루 평균 2억원 이상에 달했다.

이씨는 2009년 중국 광저우 현지 여성과 재혼한 뒤 개인 사업을 운영하면서 체류 자격을 상실한 뒤에도 한국에 돌아오지 않았다. 한씨만 검찰에 검거돼 2018년 9월 징역 1년에 집행유예 2년을 확정받았다. 검찰은 이씨에 대한 수사를 계속하기 어렵다고 판단해 기소중지 처분했다. 기소중지란 피의자의 소재 불명 등으로 수사를 일시 중단하는 것이다.

이씨는 검찰의 기소중지 이후 7년 넘게 중국에서 미등록 체류했지만 결국 현지 공안에 적발돼 강제 출국당했다. 검찰은 지난 4일 인천국제공항 입국장에 들어오는 이씨를 체포했다. 이씨가 다음날 조사에서 범행을 자백하자 검찰은 구속영장을 청구해 발부받았다.

검찰 관계자는 “이씨의 구체적인 자금 사용처를 계속 확인해 빠짐없는 범죄수익 환수가 이뤄지도록 만전을 기하겠다”고 말했다.