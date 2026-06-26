외국인, 47조 매도 폭탄에도 지분율 35% 돌파···역대 최고

외국인 투자자가 지난달 국내 증시에서 47조원이 넘는 주식을 순매도하며 사상 최대 규모의 ‘셀코리아’를 이어갔다. 다만 코스피 강세로 외국인 보유 종목의 지분 가치가 동시에 늘면서 외국인 지분율은 35%를 넘어 역대 최고 수준을 기록했다.

금융감독원이 26일 발표한 ‘2026년 5월 외국인 증권투자 동향’을 보면 외국인 투자자는 지난달 국내 상장주식 47조190억원어치를 순매도해 5개월 연속 매도 우위를 이어갔다.

시장별로는 유가증권시장에서 49조410억원을 순매도했고, 코스닥시장에서는 2조220억원을 순매수했다. 올해 1∼5월 누적 순매도액은 114조2240억원으로, 지난해 연간 순매도액(11조768억원)의 10배를 웃돌았다.

이처럼 막대한 매물을 쏟아냈음에도 지난달 말 기준 외국인의 상장주식 보유잔액은 2852조3000억원으로 전월보다 730조9000억원 늘었다. 시가총액 대비 외국인 지분율도 35.3%로 역대 최고 수준을 나타냈다. 외국인이 차익 실현을 위해 대규모 매도에 나섰지만, 보유 종목 주가가 가파르게 오르면서 잔액과 지분율이 동반 상승한 결과다.

지역별 순매도 규모는 미주(33조2000억원), 유럽(7조4000억원), 중동(1조1000억원), 아시아(1000억원) 순이었다. 국가별로는 미국이 28조8610억원을 순매도해 전체 매도액의 절반 이상을 차지했다. 다만 미국의 보유 규모는 지난달 말 기준 1188조470억원으로, 지난해 말(546조410억원)의 2배를 웃돌았다.

채권 시장에서는 두 달 연속 순투자가 이어졌다. 지난달 외국인은 채권을 11조7150억원 순매수하고 2조9240억원을 만기상환 받아 순투자 규모는 8조7910억원을 기록했다.

지역별로는 유럽이 5조7000억원으로 순투자 규모가 가장 컸고, 아시아(2조원)·미주(6천억원)·중동(1000억원)이 뒤를 이었다.

종류별로는 국채에 9조9000억원이 순투자됐으나 특수채는 1조1000억원이 순회수됐다. 지난달 말 기준 외국인 상장채권 보유액은 전월보다 8조4000억원 늘어난 333조6000억원(상장잔액의 11.7%)이었다.