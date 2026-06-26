전국 대체로 맑아…강원·충북·영남 곳곳 소나기

금요일인 26일은 전국이 대체로 맑겠지만 강원과 충북·경상권 일부 지역에는 소나기가 내리겠다.

이날 낮 최고기온은 22~30도로 예보됐다. 오전까지 강원 중·남부 내륙과 산지, 경북 북동부에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 강원 동해안과 충북 북부, 경북 남동부에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어질 수 있다.

오후에는 강원 남부 내륙·산지와 충북 북부, 경북 내륙(동해안 제외), 울산과 경남 중·동부 내륙으로 비가 확대될 전망이다. 예상 강수량은 강원 남부 내륙·산지, 충북 북부, 대구·경북 내륙·북동 산지, 울산·경남 중·동부 내륙이 5~20㎜, 오전까지 비가 내리는 강원 중·남부 내륙·산지와 경북 북동부는 5㎜ 미만이다.

미세먼지 농도는 대기 확산이 원활해 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다 0.5~2.5m, 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다. 먼바다 파고는 동해 1.0~3.0m, 서해 0.5~1.5m, 남해 0.5~2.5m로 예상된다.