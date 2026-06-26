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전국 대체로 맑아…강원·충북·영남 곳곳 소나기

입력 2026.06.26 07:22

구글 검색 선호 매체로 추가
14일 서울 종로구 광화문사거리에서 시민들이 소나기가 내리자 햇빛가림막 아래에서 비를 피하고 있다. 정지윤 선임기자

14일 서울 종로구 광화문사거리에서 시민들이 소나기가 내리자 햇빛가림막 아래에서 비를 피하고 있다. 정지윤 선임기자

금요일인 26일은 전국이 대체로 맑겠지만 강원과 충북·경상권 일부 지역에는 소나기가 내리겠다.

이날 낮 최고기온은 22~30도로 예보됐다. 오전까지 강원 중·남부 내륙과 산지, 경북 북동부에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 강원 동해안과 충북 북부, 경북 남동부에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어질 수 있다.

오후에는 강원 남부 내륙·산지와 충북 북부, 경북 내륙(동해안 제외), 울산과 경남 중·동부 내륙으로 비가 확대될 전망이다. 예상 강수량은 강원 남부 내륙·산지, 충북 북부, 대구·경북 내륙·북동 산지, 울산·경남 중·동부 내륙이 5~20㎜, 오전까지 비가 내리는 강원 중·남부 내륙·산지와 경북 북동부는 5㎜ 미만이다.

미세먼지 농도는 대기 확산이 원활해 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다 0.5~2.5m, 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다. 먼바다 파고는 동해 1.0~3.0m, 서해 0.5~1.5m, 남해 0.5~2.5m로 예상된다.

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