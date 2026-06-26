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반도체·데이터센터 훈풍···1분기 건설 계약액 23% 급증

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민간 반도체 생산시설과 데이터센터 투자 확대로 올해 1분기 건설공사 계약액이 20% 넘게 증가했다.

국토교통부는 올해 1분기 건설공사 계약액이 74조1000억원으로 작년 같은 기간보다 23.4% 증가했다고 26일 밝혔다.

부문별로는 민간부문 계약액이 49조원으로, 지난해 같은 기간보다 35.6% 늘었다.

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반도체·데이터센터 훈풍···1분기 건설 계약액 23% 급증

입력 2026.06.26 07:26

  • 박상영 기자

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삼성전자 반도체 생산 설비. 삼성전자 제공

삼성전자 반도체 생산 설비. 삼성전자 제공

민간 반도체 생산시설과 데이터센터 투자 확대로 올해 1분기 건설공사 계약액이 20% 넘게 증가했다.

국토교통부는 올해 1분기 건설공사 계약액이 74조1000억원으로 작년 같은 기간보다 23.4% 증가했다고 26일 밝혔다.

부문별로는 민간부문 계약액이 49조원으로, 지난해 같은 기간보다 35.6% 늘었다. 반도체 생산시설·데이터센터 관련 사업이 주된 요인이었다. 공공부문은 포천 발전소, 부산항 등의 사업 영향으로 25조1000억원을 기록해 5.0% 증가했다.

공종별로는 토목(산업설비·조경 포함) 계약액이 29조원으로 전년 동기 대비 35.8% 늘었다. 민간 산업설비 사업 확대가 주된 요인으로, 이 중 산업설비는 11조원으로 159.0% 급증했다. 순수토목과 조경은 각각 17조원, 1조원으로 6.0% 증가했다. 건축 계약액은 45조1000억원으로 16.6% 늘었다. 민간 공장 증설과 주택사업이 증가세를 이끌었다.

기업 규모별로는 상위 1~50위 건설사 계약액이 37조7000억원으로 40.2% 증가했다. 101~300위 기업은 5조3000억원으로 6.8%, 301~1000위 기업은 6조5000억원으로 24.9% 각각 늘었다.

현장 소재지별로는 수도권 계약액이 39조2000억원으로 41.8% 증가한 반면, 비수도권은 34조9000억원으로 7.8% 늘어나는 데 그쳤다. 본사 소재지 기준으로는 수도권이 47조7000억원으로 48.2% 늘었고, 비수도권은 26조3000억원으로 5.4% 감소했다.

최근 10년간 건설공사 계약액은 2022년 2분기 82조7000억원으로 정점을 찍은 뒤 2023년 3분기 45조5000억원까지 줄었다가 회복세를 보이고 있다. 올해 1분기 계약액은 2022년 2분기의 89.6% 수준이다.

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