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김정은, 6·25에 대남 타격용 무기시험 참관…“공격태세 더욱 높일 것”

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김정은 북한 국무위원장이 6·25 전쟁 76주년인 25일에 대남 타격용 미사일 및 방사포의 시험발사를 참관했다.

김 위원장은 "적들이 상시 불안과 두려움 속에 있게 하는 것 자체가 전쟁억제력 행사의 중요한 측면"이라고 주장했다.

북한 조선중앙통신과 노동신문은 26일 김 위원장이 전날 '국방발전 5개년 목표 수행'을 위한 포 및 미사일 무력 현대화 사업 계획에 따라 국방과학연구기관에서 조직한 중요무기시험을 참관했다고 보도했다.

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김정은, 6·25에 대남 타격용 무기시험 참관…“공격태세 더욱 높일 것”

입력 2026.06.26 07:40

  • 강연주 기자

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김정은 국무위원장이 지난 5월26일 국방과학원이 개발한 경량급 다용도 미사일 발사체계와 다연장 전술순항미사일 무기체계 시험을 참관했다고 조선중앙통신이 5월27일에 보도했다. 연합뉴스

김정은 국무위원장이 지난 5월26일 국방과학원이 개발한 경량급 다용도 미사일 발사체계와 다연장 전술순항미사일 무기체계 시험을 참관했다고 조선중앙통신이 5월27일에 보도했다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 6·25 전쟁 76주년인 25일에 대남 타격용 미사일 및 방사포의 시험발사를 참관했다. 김 위원장은 “적들이 상시 불안과 두려움 속에 있게 하는 것 자체가 전쟁억제력 행사의 중요한 측면”이라고 주장했다.

북한 조선중앙통신과 노동신문은 26일 김 위원장이 전날 ‘국방발전 5개년 목표 수행’을 위한 포 및 미사일 무력 현대화 사업 계획에 따라 국방과학연구기관에서 조직한 중요무기시험을 참관했다고 보도했다.

이날 시험은 남한을 사정권에 두는 타격 수단들의 성능 개량에 초점을 둔 것으로 보인다. 매체들은 갱신형 240㎜ 24관식 방사포, ‘특수사명 전투부’(특수임무탄두)를 장착한 전술탄도미사일, 155㎜ 자행평곡사포(자주포)용 사거리 연장탄(65㎞)의 정확성을 평가했다고 밝혔다.

갱신형 24관식 방사포 무기체계에 대해서는 “화력복무체계의 모든 요소가 자동화되고, 자치정밀유도체계가 도입”됐다며 “사거리는 90km로 증가된 개량형 군단급 화력체계”라고 소개했다. 전술탄도미사일에 장착한 특수임무탄두는 비행장과 항구, 전력시설 등 주요 표적을 타격하기 위한 무기라고 보도했다.

북한 매체들은 김 위원장이 고위 간부들과 함께 해안가에 도열된 무기 체계를 살펴보는 모습을 사진으로 공개했다.

김 위원장이 시험 결과에 대해 “오늘 진행한 사단·군단화력체계들의 시험은 남부국경의 화력태세 변화에 관한 우리 당의 무력건설방침과 자동화, 장거리화, 초정밀화의 3대 원칙 실현에서 이룩한 커다란 기술적 진보를 증명하고 확신할 수 있게 하는 계기”라 평가했다.

이어 “우리 당의 자위적 방위 정책은 방어적 수단들에 의거하는 단순한 방어적 기능의 제고가 아니라 치명적이고 파괴적인 공격태세를 높여 대적할 적수가 없게 만드는 정책”이라며 “이것이 우리가 말하는 군건설과 군사행동실천에서의 방어적 개념”이라고 했다.

김 위원장은 “적들이 상시 불안과 두려움 속에 있게 하는 것 그 자체가 전쟁억제력행사의 중요한 결행일면”이라며 “우리는 가급적 최단기간 내에 우리 무력의 장거리 타격수단들이 갱신형으로 전부 교체장비된 것을 적들이 알게 만들 것”이라고도 말했다.

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