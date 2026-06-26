김정은, 6·25에 대남 타격용 무기시험 참관…“공격태세 더욱 높일 것”

김정은 북한 국무위원장이 6·25 전쟁 76주년인 25일에 대남 타격용 미사일 및 방사포의 시험발사를 참관했다. 김 위원장은 “적들이 상시 불안과 두려움 속에 있게 하는 것 자체가 전쟁억제력 행사의 중요한 측면”이라고 주장했다.

북한 조선중앙통신과 노동신문은 26일 김 위원장이 전날 ‘국방발전 5개년 목표 수행’을 위한 포 및 미사일 무력 현대화 사업 계획에 따라 국방과학연구기관에서 조직한 중요무기시험을 참관했다고 보도했다.

이날 시험은 남한을 사정권에 두는 타격 수단들의 성능 개량에 초점을 둔 것으로 보인다. 매체들은 갱신형 240㎜ 24관식 방사포, ‘특수사명 전투부’(특수임무탄두)를 장착한 전술탄도미사일, 155㎜ 자행평곡사포(자주포)용 사거리 연장탄(65㎞)의 정확성을 평가했다고 밝혔다.

갱신형 24관식 방사포 무기체계에 대해서는 “화력복무체계의 모든 요소가 자동화되고, 자치정밀유도체계가 도입”됐다며 “사거리는 90km로 증가된 개량형 군단급 화력체계”라고 소개했다. 전술탄도미사일에 장착한 특수임무탄두는 비행장과 항구, 전력시설 등 주요 표적을 타격하기 위한 무기라고 보도했다.

북한 매체들은 김 위원장이 고위 간부들과 함께 해안가에 도열된 무기 체계를 살펴보는 모습을 사진으로 공개했다.

김 위원장이 시험 결과에 대해 “오늘 진행한 사단·군단화력체계들의 시험은 남부국경의 화력태세 변화에 관한 우리 당의 무력건설방침과 자동화, 장거리화, 초정밀화의 3대 원칙 실현에서 이룩한 커다란 기술적 진보를 증명하고 확신할 수 있게 하는 계기”라 평가했다.

이어 “우리 당의 자위적 방위 정책은 방어적 수단들에 의거하는 단순한 방어적 기능의 제고가 아니라 치명적이고 파괴적인 공격태세를 높여 대적할 적수가 없게 만드는 정책”이라며 “이것이 우리가 말하는 군건설과 군사행동실천에서의 방어적 개념”이라고 했다.

김 위원장은 “적들이 상시 불안과 두려움 속에 있게 하는 것 그 자체가 전쟁억제력행사의 중요한 결행일면”이라며 “우리는 가급적 최단기간 내에 우리 무력의 장거리 타격수단들이 갱신형으로 전부 교체장비된 것을 적들이 알게 만들 것”이라고도 말했다.