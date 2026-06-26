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본문 요약

국회 인사청문특별위원회가 26일 한성숙 국무총리 후보자에 대해 이틀째 청문회를 이어간다.

여야는 네이버의 '성남 FC 후원 의혹'을 비롯해 한 후보자의 다주택 보유 및 양평 땅 농지법 위반 의혹 등을 두고 공방을 벌일 전망이다.

국회는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 한 후보자에 대한 마지막 날 인사청문회를 진행한다.

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한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 2일차…다주택·농지 의혹 공방

입력 2026.06.26 08:02

  • 강연주 기자

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한성숙 국무총리 후보자가 지난 25일 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

한성숙 국무총리 후보자가 지난 25일 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

국회 인사청문특별위원회가 26일 한성숙 국무총리 후보자에 대해 이틀째 청문회를 이어간다. 여야는 네이버의 ‘성남 FC 후원 의혹’을 비롯해 한 후보자의 다주택 보유 및 양평 땅 농지법 위반 의혹 등을 두고 공방을 벌일 전망이다.

국회는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 한 후보자에 대한 마지막 날 인사청문회를 진행한다.

국민의힘은 이날 한 후보자가 네이버 서비스총괄이사(부사장)로 재직할 당시 네이버가 성남FC에 40억언을 후원한 점을 지적하며 총리 후보자로 부적격하다는 점을 부각할 것으로 보인다.

국민의힘은 지난 22일 기자회견에서도 “대통령과 오랜 기간 직·간접적으로 연결된 사안의 축에 있던 인물이 총리 후보자로 지명되는 것이 적절한지 국민이 묻고 있다”고 주장했다.

이 외에도 한 후보자의 다주택 보유 이력과 양평 전원주택 농지법 위반 의혹 등을 거론하며 추가 압박에 나설 것으로 보인다.

민주당은 야당의 의혹 제기에 대해 ‘근거 없는 정치 공세’라 맞서는 등 적극 반박에 나설 전망이다.

민주당은 전날도 국민의힘이 무리한 자료와 증인을 요구했으며, 한 후보자의 다주택 보유 이력에 대해서는 정부 정책에 따라 부동산을 스스로 정리했다며 반박에 나선 바 있다.

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