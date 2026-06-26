구윤철 “하반기 전기 가스요금 등 주요 공공요금 동결”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 26일 “전기·가스 요금 등 주요 공공요금을 하반기에 동결하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)를 주재한 자리에서 “에너지 가격 부담 경감을 위한 노력을 지속하겠다”며 이같이 말했다.

구 부총리는 “LPG 부탄 판매부과금도 연말까지 한시 면제하겠다”며 “등유·LPG를 사용하는 에너지바우처 수급가구의 경우 현재 받는 바우처에 더해 14만7000원을 오는 10월부터 내년 5월까지 사용할 수 있도록 추가 지급하겠다”고 했다.

이날 발표 예정인 7차 석유최고가격과 관련해선 “국제유가 하락과 민생부담, 재정여건 등을 고려해 현행 수준에서 인하하되 석유류 소비자 가격이 안정될 때까지 제도를 유지한다”고 했다. 7차 가격은 이날 오후 7시에 발표된다.

그는 “정부는 민생경제 안정과 회복에 총력을 다하는 한편 중동전쟁 이후 경제 정상화와 재도약을 본격 준비하고 있다”며 “중동전쟁과 경제 상황을 면밀히 점검해 비상대응 조치를 단계적으로 조정해 나가겠다”고 말했다. 이어 “고유가 소상공인 지원에 1조원 규모의 재정을 투입하는 등 하반기 소비자물가를 3% 이내로 관리하겠다”고 강조했다.

구 부총리는 “계란 가격 안정을 위해서는 신선란 수입 물량을 6배 이상 늘린 2억개를 추가 수입하겠다”고도 밝혔다. 내달에는 노르웨이에 특사단을 파견해 노르웨이산 고등어 2000t을 직수입해 저가로 공급하고, 국내산 수출 물량은 정부가 직접 수매해 소비자에게 반값으로 제공하겠다고 예고했다.

구 부총리는 “이날 발표한 고물가 대응 방안에 이어 고환율에따른 피해 중소기업지원대책 등도 조속히 마련하겠다”며 “인공지능(AI)·녹색대전환 등 산업 패러다임 전환을 가속화하는 한편, 변화에 맞추어 경제·사회 구조혁신도 추진하겠다”고 했다.