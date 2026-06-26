IMF·세계은행, 베네수엘라 지진 복구 돕는다···관계 정상화 이후 첫 지원

국제통화기금(IMF)과 세계은행이 연쇄 강진으로 막대한 피해가 발생한 베네수엘라 지원에 나선다. 약 20년간 끊겼던 베네수엘라와의 협력을 재개한 지 약 3개월 만이다.

블룸버그통신에 따르면 줄리 코작 IMF 대변인은 25일(현지시간) 현지 상황을 예의주시하고 있으며 재난 복구 지원을 위해 베네수엘라 당국과 긴밀히 협력하겠다고 밝혔다.

앞서 델리 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령은 IMF 재원을 활용해 2억달러(3080억원)의 지진 복구 예산을 편성하겠다고 밝혔다. 블룸버그는 익명의 소식통을 인용해 이는 베네수엘라가 IMF의 국제 예치자산 중 일부를 활용하려는 구상이라고 보도했다.

IMF는 특별 인출권(SDR) 제도를 통해 회원국의 출자 비율에 따라 국제 예치자산을 배분한다. 미국 달러화, 유럽 유로화, 일본 엔화, 영국 파운드화, 중국 위안화 등 5개 통화로 환전할 수 있다. 일반 구제금융과 달리 정부가 필요할 때 비교적 자유롭게 꺼내 쓸 수 있다는 점도 특징이다.

다자간 대출 기관인 세계은행도 베네수엘라 지원 의사를 밝혔다. 세계은행은 국제 파트너들과의 조율 및 기술 지원을 통해 원조를 제공할 수 있다고 밝혔다.

이번 지원은 지난 4월 IMF와 세계은행이 베네수엘라와의 협력을 재개한 이후 처음 이뤄지는 대규모 지원이다. 베네수엘라는 우고 차베스 전 대통령 집권기인 2004년부터 IMF와의 실질적인 협력이 중단됐고, 이후 국제금융체제에서 사실상 고립돼 왔다. IMF는 약 22년 만인 지난 4월 로드리게스 임시 정부를 인정하고 협력을 재개했으며, 세계은행도 2005년 이후 사실상 중단했던 협력을 지난 4월부터 다시 시작했다.