‘1명 사망·2명 실종’ 부산 어선 침몰 이틀째, 실종자 수색 계속

지난 25일 부산 기장군 대변항 앞바다에서 발생한 어선 침몰 사고 실종자를 찾기 위한 수색이 이틀째 계속되고 있다.

26일 울산해양경찰서에 따르면 해경·해군 등으로 이뤄진 수색팀은 전날 오후 6시부터 이날 일출까지 79t 저인망 어선 제3동아호 실종자 2명을 찾기 위한 야간 수색을 벌였다.

수색팀은 항공기 4대와 조명탄, 울산해경 전 함정, 해군 함정, 관공선, 인근 조업선 등을 동원해 집중 수색을 벌였으나 실종자를 찾지 못했다.

해경은 이틀째인 이날도 함정 11척, 항공기 6대 등을 투입해 실종자 수색을 이어가고 있다.

이날 오전에는 장인식 해양경찰청장 직무대행이 직접 함정에 탑승해 사고 해역을 둘러보고 현장 수색 상황을 지휘할 예정이다.

지난 25일 오전 10시 10분쯤 대변항 남동방 23해리(42.6㎞) 해상에서 992t LPG운반선(승선원 12명)과 79t 저인망 어선 제3동아호(승선원 8명)가 충돌했다.

이 사고로 제3동아호가 침몰하면서 선원들(한국인 2명·인도네시아인 6명)이 바다에 빠졌다.

6명이 구조됐으나 이 중 한국인 선장 A씨(62)는 사망했고, 인도네시아 국적 30대 2명은 실종 상태다.

이재명 대통령은 전날 사고발생 보고를 받고 “가용 자원을 총동원해 사고 수습에 임하고 인명 구조에 만전을 기하라”고 지시했다.