창간 80주년 경향신문

‘1명 사망·2명 실종’ 부산 어선 침몰 이틀째, 실종자 수색 계속

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난 25일 부산 기장군 대변항 앞바다에서 발생한 어선 침몰 사고 실종자를 찾기 위한 수색이 이틀째 계속되고 있다.

26일 울산해양경찰서에 따르면 해경·해군 등으로 이뤄진 수색팀은 전날 오후 6시부터 이날 일출까지 79t 저인망 어선 제3동아호 실종자 2명을 찾기 위한 야간 수색을 벌였다.

수색팀은 항공기 4대와 조명탄, 울산해경 전 함정, 해군 함정, 관공선, 인근 조업선 등을 동원해 집중 수색을 벌였으나 실종자를 찾지 못했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘1명 사망·2명 실종’ 부산 어선 침몰 이틀째, 실종자 수색 계속

입력 2026.06.26 09:24

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
지난 25일 부산 기장군 대변항 앞바다에서 발생한 어선 침몰 사고에서 상선에 구조된 선원들이 해경 구조보트에 탑승해 연안구조정으로 옮겨지고 있다. 연합뉴스

지난 25일 부산 기장군 대변항 앞바다에서 발생한 어선 침몰 사고에서 상선에 구조된 선원들이 해경 구조보트에 탑승해 연안구조정으로 옮겨지고 있다. 연합뉴스

지난 25일 부산 기장군 대변항 앞바다에서 발생한 어선 침몰 사고 실종자를 찾기 위한 수색이 이틀째 계속되고 있다.

26일 울산해양경찰서에 따르면 해경·해군 등으로 이뤄진 수색팀은 전날 오후 6시부터 이날 일출까지 79t 저인망 어선 제3동아호 실종자 2명을 찾기 위한 야간 수색을 벌였다.

수색팀은 항공기 4대와 조명탄, 울산해경 전 함정, 해군 함정, 관공선, 인근 조업선 등을 동원해 집중 수색을 벌였으나 실종자를 찾지 못했다.

해경은 이틀째인 이날도 함정 11척, 항공기 6대 등을 투입해 실종자 수색을 이어가고 있다.

이날 오전에는 장인식 해양경찰청장 직무대행이 직접 함정에 탑승해 사고 해역을 둘러보고 현장 수색 상황을 지휘할 예정이다.

지난 25일 오전 10시 10분쯤 대변항 남동방 23해리(42.6㎞) 해상에서 992t LPG운반선(승선원 12명)과 79t 저인망 어선 제3동아호(승선원 8명)가 충돌했다.

이 사고로 제3동아호가 침몰하면서 선원들(한국인 2명·인도네시아인 6명)이 바다에 빠졌다.

6명이 구조됐으나 이 중 한국인 선장 A씨(62)는 사망했고, 인도네시아 국적 30대 2명은 실종 상태다.

이재명 대통령은 전날 사고발생 보고를 받고 “가용 자원을 총동원해 사고 수습에 임하고 인명 구조에 만전을 기하라”고 지시했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글