국방부, 드론사→국방드론본부 재편…소모성 드론 2만여대 도입한다

국방부가 26일 드론작전사령부(드론사)를 국방부 직속 전담 조직이자 드론과 관련한 교육과 정책을 총괄하는 국방드론본부로 개편한다. 국방부는 현대전에서 드론의 중요성이 높아지고 있는 점을 고려해 저가·소모성 드론을 2만대 이상 도입하겠다고 밝혔다.

국방부는 이날 이 같은 드론사 개편 방안 및 드론 체계 도입 방안을 발표했다. 개편안의 골자는 드론사가 기존에 갖고 있던 드론 작전 임무를 각 군으로 넘기고, 신설되는 본부에서 드론 발전과 교육을 전담하는 것이다. 신설 본부는 드론·대드론 전투 발전과 무기 획득 지원, 드론과 관련한 제도 개선, 민군 협력 기능을 전담하는 국방부 직속 전담 조직으로 운영될 예정이다.

본부는 각 군의 드론 역량 강화를 위한 기능을 총괄한다. 드론과 관련한 민간 우수 기술을 신속히 군에 도입하는 작업부터 각 군과 연계한 실증 및 전력화, 드론 산업 육성 방안 등을 주도할 전망이다.

국방부는 드론 임무의 중요성과 대외협력 기능을 고려해 드론본부장을 소장급으로 임명할 예정이라고 밝혔다.

국방부는 드론·대드론 전력도 대대적으로 보강할 방침이다. 국방부는 근거리 정찰 드론과 소형 자폭 드론 등 저가·소모성 드론을 2만대 이상 확보할 예정이다. 아울러 한국형 장거리 자폭 무인기(K-LUCAS)의 전력화도 추진한다.

국방부는 전방부터 대드론 체계와 소형 무인기 대응 체계를 배치할 계획이다. 성능이 입증된 드론 상용 장비의 경우 내년부터 바로 야전에 배치하겠다고 밝혔다.