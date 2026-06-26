한국 축구 팬들의 시선은 요즘 홍명보 감독에게 곱지 않다. 24일 남아프리카공화국전 패배 이후 전술과 선수 기용을 둘러싼 비판이 쏟아지고 있다.

그런데 경기 화면을 보다 보면 문득 다른 궁금증도 생긴다. 벤치에 선 홍 감독은 늘 티셔츠 차림인데, 월드컵이나 국가대표 경기에서 만나는 다른 나라 감독들은 유독 정장을 즐겨 입는다.

실제로 지난 18일(현지시간) 멕시코 과달라하라에서 열린 한국-멕시코 월드컵 조별리그 경기에서는 두 감독의 복장이 극명하게 대비됐다. 홍 감독이 반소매 티셔츠 차림으로 벤치에 앉은 반면, 멕시코 대표팀 감독은 한여름 더위에도 재킷과 넥타이를 갖춘 정장 차림으로 경기를 지휘했다.

잉글랜드 축구대표팀 감독을 지낸 가레스 사우스게이트 전 감독은 2018 러시아 월드컵 당시 조끼 정장(웨이스트코트) 차림으로 화제를 모았다. 일본 축구대표팀의 모리야스 하지메 감독 역시 대표팀 경기 때마다 정장을 고집하는 지도자로 유명하다. 한국에서도 2002 한일 월드컵의 거스 히딩크 감독, 2022 카타르 월드컵을 이끈 파울루 벤투 감독 등이 중요한 경기에서 정장 차림으로 벤치에 앉았다.

그런데 문득 궁금해진다. 선수들은 기능성 유니폼을 입고 뛰는데, 정작 터치라인을 따라 가장 바쁘게 움직이는 감독들은 왜 굳이 양복을 입을까. 어떨 때는 선수보다 감독이 더 더워 보인다.

사실 월드컵 벤치의 정장은 단순한 패션이 아니다. 축구가 태어난 영국의 역사와 전통, 그리고 국가대표팀이라는 무대가 지닌 상징성이 녹아 있는 일종의 ‘드레스코드’다.

축구는 원래 ‘신사의 스포츠’

현대 축구는 19세기 영국 공립학교와 대학에서 체계화됐다. 당시 축구를 만든 계층은 상류층과 중산층 엘리트들이었다. 경기장에서도 예의를 중시했고, 감독과 구단 관계자들은 자연스럽게 정장을 착용했다.

영국 BBC는 축구 감독들의 정장 문화에 대해 “과거 감독은 단순한 전술가가 아니라 구단을 대표하는 신사의 얼굴로 여겨졌다”고 설명했다. 정장은 권위와 품격, 리더십을 보여주는 상징이었다는 것이다.

실제로 스코틀랜드 출신의 명장 알렉스 퍼거슨 감독은 1986년부터 2013년까지 맨체스터 유나이티드를 이끌며 프리미어리그 우승 13회를 기록한 인물이다. 경기장에서는 늘 정장과 넥타이 차림을 고수해 ‘전통적인 영국식 감독상’의 상징으로 통했다.

프랑스 출신의 아르센 벵거 감독 역시 1996년부터 2018년까지 아스널을 지휘하며 긴 코트와 정장 차림의 지적인 이미지로 유명했다. 영국 언론은 그를 종종 ‘교수’라고 불렀다. 포르투갈 출신의 조제 무리뉴 감독도 첼시와 인터 밀란, 레알 마드리드 등을 이끌던 전성기 시절 검은 정장과 넥타이 차림으로 벤치를 지키며 강한 카리스마를 연출했다.

BBC는 또 “정장은 일종의 갑옷과도 같다”며 영국 런던의 맞춤 양복 거리인 새빌로 재단사들의 설명을 소개했다. 이들은 “정장이 착용자에게 자신감을 부여하고, 주변 사람들에게는 권위와 신뢰감을 전달하는 역할을 한다”고 설명했다.

이런 전통은 지금도 일부 구단에 남아 있다. 스코틀랜드 명문 구단 레인저스 FC에서는 1914년 구단에 합류해 이후 34년 동안 팀을 이끈 전설적 감독 빌 스트루스 시절부터 감독의 정장 착용이 사실상 관례처럼 이어져 왔다.

영국 BBC에 따르면 최근 레인저스 지휘봉을 잡은 러셀 마틴( 감독이 트레이닝복 차림을 고수하자 일부 팬들은 “구단의 전통을 존중하지 않는다”며 불만을 나타내기도 했다. BBC는 이를 두고 “레인저스에서는 감독의 정장이 단순한 복장이 아니라 구단의 역사와 정체성을 상징하는 문화적 코드”라고 설명했다.

감독은 선수보다 ‘대표자’에 가깝다

축구 경기에서 감독의 정장은 단순히 멋을 위한 옷이 아니다. 국가대표 감독은 경기 중 전술가이면서 동시에 국가를 대표하는 얼굴이다.

월드컵 중계 화면은 경기 내내 감독을 비춘다. 골이 터졌을 때, 판정에 항의할 때, 승리 후 선수들과 포옹할 때 가장 먼저 잡히는 사람이 감독이다. 그래서 감독들은 종종 “국가를 대표하는 공식 행사에 참석하는 마음”으로 정장을 입는다.

일본 대표팀 모리야스 감독은 실제로 “정장을 입으면 자세가 바로 서고 긴장감이 생긴다”는 취지의 발언을 여러 차례 해왔다. 그는 일본축구협회(JFA)의 공식 수트 파트너인 영국 럭셔리 브랜드 던힐(dunhill)이 제공한 정장을 착용하는 것으로 알려져 있다.

실용적인 이유도 있다. 감독만 정장을 입으면 관중과 심판, 방송 카메라가 즉시 감독을 알아볼 수 있다.

BBC 역시 “정장은 벤치에서 감독을 다른 코치진과 구분해주는 역할을 한다”고 분석했다. 실제로 과거 올림픽 경기에서는 트레이닝복을 입은 감독과 코치를 국제방송이 혼동해 잘못 소개한 사례도 있었다. 정장은 일종의 ‘지휘관 표시’인 셈이다.

그런데 왜 요즘은 점점 사라질까

흥미로운 건 최근 들어 정장 감독이 줄고 있다는 점이다. 과거에는 스코틀랜드 출신의 알렉스 퍼거슨 전 맨체스터 유나이티드 감독, 프랑스 출신의 아르센 벵거 전 아스널 감독, 포르투갈 출신의 조제 무리뉴 감독처럼 정장과 넥타이 차림이 벤치의 ‘기본 복장’처럼 여겨졌다.

하지만 최근에는 독일 출신의 위르겐 클롭 전 리버풀 감독이나 스페인 출신의 펩 과르디올라 맨체스터 시티 감독처럼 트레이닝복이나 니트, 캐주얼 재킷 등을 즐겨 입는 지도자가 훨씬 많아졌다.

BBC는 이를 두고 “사회 전반의 복장 문화가 캐주얼화됐고, 감독 역시 활동성과 편안함을 우선하기 시작했다”고 분석했다. 실제로 경기 중 감독들은 90분 넘게 기술지역을 오가며 심판과 대화하고 선수들에게 지시를 내린다. 양복보다 운동복이 편한 것은 당연하다.

하지만 월드컵에서는 여전히 정장이 강력한 상징이 되기도 한다. 2018 러시아 월드컵 당시 잉글랜드 감독 사우스게이트는 재킷 대신 조끼 정장(웨이스트코트)을 입고 벤치를 지켰다.

그 결과 영국에서는 이른바 ‘사우스게이트 효과’가 나타났다. BBC와 영국 언론에 따르면 당시 웨이스트코트 판매량이 급증했고, 팬들은 같은 복장을 입고 거리 응원에 나섰다.

영국 소매업체 ‘마크스앤스펜서’는 “2018 러시아 월드컵 당시 사우스게이트 감독의 웨이스트코트가 ‘국가대표급 패션 아이콘’이 됐다”고 평가했다. 잉글랜드가 28년 만에 월드컵 4강에 오르자 그의 단정한 조끼 정장은 SNS와 언론의 관심을 한몸에 받았고, 실제로 비슷한 제품 판매량도 급증했다. 축구 감독의 옷이 유행을 만든 보기 드문 사례였다.

물론 월드컵이나 A매치에서 감독이 반드시 정장을 입어야 한다는 규정은 없다. 실제로 홍 감독처럼 티셔츠나 트레이닝복 차림으로 벤치에 서는 지도자도 적지 않다.

그럼에도 불구하고 여전히 많은 감독들이 중요한 경기에서 양복을 꺼내 입는다. 선수들이 국가대표 유니폼을 입고 그라운드에 나서듯, 감독에게 정장은 또 다른 의미의 ‘유니폼’이다. 어쩌면 한여름에도 넥타이를 고쳐 매는 감독들의 모습에는 ‘승패를 넘어, 국가와 팬들이 부여한 책임 앞에 예를 갖추겠다’는 오래된 스포츠의 철학이 담겨 있는지도 모른다.