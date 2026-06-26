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본문 요약

가온전선이 글로벌 전기차 공급망 관련 첫 프로젝트를 수주했다.

가온전선은 26일 미국 자회사 LSCUS가 글로벌 전기차 업체 인공지능 데이터센터에 약 4000만달러 규모의 버스덕트를 공급한다고 밝혔다.

업계에선 해당 업체를 테슬라로 추정하고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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가온전선, 글로벌 전기차 AI 데이터센터에 620억 규모 버스덕트 공급

입력 2026.06.26 09:48

  • 손우성 기자

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구글 검색 선호 매체로 추가

업계에선 테슬라로 추정…추가 공급도 기대

가온전선 미국 자회사 LSCUS 전경. 가온전선 제공

가온전선 미국 자회사 LSCUS 전경. 가온전선 제공

가온전선이 글로벌 전기차 공급망 관련 첫 프로젝트를 수주했다.

가온전선은 26일 미국 자회사 LSCUS가 글로벌 전기차 업체 인공지능(AI) 데이터센터에 약 4000만달러(619억3600만원) 규모의 버스덕트를 공급한다고 밝혔다. 업계에선 해당 업체를 테슬라로 추정하고 있다.

버스덕트는 금속으로 만든 전력 배선 시스템으로 건물에 전기 에너지를 전달하는 매개 역할을 한다. 다량의 에너지를 안전하게 전달하고 전송 시 손실이 적어 케이블 대체품으로 사용한다. 특히 엄청난 전력을 사용하는 AI 데이터센터에선 필수품이다.

앞서 LSCUS는 구글·메타 등 글로벌 빅테크 기업들과 5조원 이상의 버스덕트 장기 공급 계약을 따냈다. 가온전선은 “AI 데이터센터 전력 인프라 시장은 엄격한 품질 검증을 거쳐야 하는 진입장벽이 높은 시장”이라고 자평했다.

정현 가온전선 대표는 “이번 공급 업체와 추가 공급도 협의하고 있다”며 “올해 공급 규모는 1억달러를 넘어설 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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