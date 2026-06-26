올여름 7월 장마·휴가철 겹친다…“내 차, 물 폭탄 견딜 준비 됐나요?”

케이카, 장마철 주행안전 차량 사전 점검법 소개

올 여름 장마는 좀 늦다는 기상 예보가 나왔습니다. 7월초부터 본격적인 장마철이 시작된다는 예상이 나왔는데요. 여름 휴가 기간까지 맞물리면서 빗길 자동차 주행 안전을 위한 차량 사전 점검의 중요성이 커지고 있습니다.

폭우와 습기, 물웅덩이 등은 차량 고장과 안전사고 위험을 높이는 요인입니다. 피한다고 피하지만 도심 곳곳엔 땅꺼짐(씽크홀) 현상도 주의해야 할 장애들이죠.

26일 국내 최대 직영중고차 플랫폼 기업 케이카가 소개한 자동차 사전 점검법 등을 보면 안전한 장마철·휴가철을 앞두고 챙길 게 한두가지가 아닙니다.

와이퍼, 타이어, 에어컨, 전장 장치 등 기본 항목에 대한 사전 점검법이 핵심이라고 합니다. 장마철 안전 운전의 첫걸음은 시야 확보를 위한 와이퍼와 앞유리 상태 점검인데요. 와이퍼 블레이드가 마모됐거나 유리면에 기름때인 유막이 쌓이면 폭우 시 시야를 가려 위험합니다. 작동할 때 소음이 나거나 유리면에 물자국이 남으면 교체해야 합니다.

유리 발수 코팅이나 워셔액 보충도 시야 확보에 큰 도움이 된다고 합니다. 빗길 제동력을 좌우하는 타이어 관리도 필수입니다.

마모가 심한 타이어는 노면과 타이어 사이에 수막이 생기는 수막현상으로 미끄러질 위험이 커집니다. 홈 깊이와 편마모 여부를 살피고 적정 공기압을 유지해야 제동거리를 줄일 수 있습니다.

실내 습기와 악취를 잡는 공조 장치도 살펴야 합니다. 장마철에는 에어컨 사용이 늘면서 내부에 곰팡이가 생기기 쉬운데요. 에어컨 필터를 제때 교체하고, 주행 후에는 송풍 기능으로 내부 습기를 말려주는 습관이 세균 번식을 막을 수 있습니다. 습기에 취약한 전조등, 후미등, 창문 등 전장 장치도 정상 작동 여부를 미리 확인해 두는 것이 좋습니다.

장마철 차량 관리는 주행 안전뿐 아니라 향후 중고차 잔존가치와도 직결됩니다. 침수 피해나 하부 부식, 전장 계통 이상 등은 시간이 지나 나타나는 경우가 많아 평소 관리가 차량의 상품성을 결정합니다.

케이카는 차량 관리 서비스 ‘마이카’를 통해 예상 시세와 정비 이력 등 생애주기 정보를 제공하고 있다고 합니다. 황규석 케이카 진단실장은 “기본 항목만 미리 확인해도 빗길 운전 부담을 크게 줄일 수 있다”고 조언했습니다.