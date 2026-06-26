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삶은 달걀에 사이다는 ‘국룰’…기차 타고 달리던 추억의 간식 카트, 다시 만나요

입력 2026.06.26 09:59

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배은선 코레일 철도박물관장은 “철도의 날을 맞아 일상생활 속 철도문화가 지닌 역사적 가치를 재조명하고자 한다”며 “다양한 콘텐츠를 통해 어른들에게는 아련한 향수를, 아이들에게는 과거를 공유하는 뜻깊은 세대 간 공감의 장이 되기를 기대한다”고 전했다.

배은선 코레일 철도박물관장은 “철도의 날을 맞아 일상생활 속 철도문화가 지닌 역사적 가치를 재조명하고자 한다”며 “다양한 콘텐츠를 통해 어른들에게는 아련한 향수를, 아이들에게는 과거를 공유하는 뜻깊은 세대 간 공감의 장이 되기를 기대한다”고 전했다.

한국철도공사(코레일)가 오는 28일부터 11월 29일까지 의왕에 있는 철도박물관에서 ‘달리는 식탁, 기차 안 식문화’를 주제로 기획전을 개최한다.

6월 28일 ‘철도의 날’을 맞아 열리는 이번 전시는 1908년 운행한 우리나라 최초의 경부선 식당차부터 현재 KTX 자동판매기에 이르기까지 120여 년의 철도 먹거리 변천사를 조명한다.

전시에는 식당차와 스낵카, 간식 카트, 시대별 도시락과 인기 간식 등 역사 속 기차 식문화 풍경이 사진과 영상 위주로 펼쳐진다.

특히 새마을호와 무궁화호에서 판매원이 끌던 추억의 간식 카트를 실물 그대로 재현했으며, 오징어와 사이다 등 기차에서 즐겼던 간식들의 원재료 질감을 살려 입체적으로 재구성한 영상도 대형 스크린으로 선보인다.

여름방학 주말(7.28~8.25)에는 ‘내가 만드는 기차 카트’ 프로그램을 하루 2회 운영한다. 아이들이 직접 음식 모양 교구로 카트를 채워볼 수 있어 가족 단위의 관람객들에게 특별한 체험을 선사한다.

전시 해설 프로그램은 평일 하루 2회, 주말 하루 4회 운영돼 관람객들의 이해를 돕는다. 관람 시간은 오전 9시 30분부터 오후 5시 30분까지며 매주 월요일은 휴관이다.

자세한 사항은 철도박물관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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