창간 80주년 경향신문

2026 북중미 월드컵 포상금 및 지원 요약(뉴스뷰)

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

2026 북중미 월드컵 포상금 및 지원 요약(뉴스뷰)

입력 2026.06.26 10:00

  • 성덕환 기자
구글 검색 선호 매체로 추가
2026 북중미 월드컵 포상금 및 지원 요약(뉴스뷰) 사진 크게보기

2026 북중미 월드컵은 FIFA가 클럽과 선수 모두를 위한 역대 최대 규모의 보상과 지원을 약속하며, 축구 생태계의 동반 성장을 견인하고 있습니다.

대한민국 국가대표팀은 ‘성과 비례형’ 포상 체계를 도입해 선수들의 동기 부여를 극대화했습니다. 특히 32강 진출 시 인당 1억 원, 16강 진출 시 2억 원 등 성적에 따라 대폭 상향되는 포상금과 경기별 누적 승리 수당은 태극전사들에게 든든한 재정적 기반이 되고 있습니다. 이와 더불어 대한축구협회는 전세기 운용 및 가족 초청 프로그램 등 선수단이 경기에만 몰입할 수 있는 최적의 환경을 조성하였습니다.

또한, 전 세계적으로 확대된 FIFA의 ‘클럽 혜택 프로그램(CBP)’은 K리그 구단을 비롯한 모든 소속 클럽에 실질적인 힘을 실어주고 있습니다. 이번 대회부터는 본선뿐만 아니라 예선 기간의 차출까지 보상 범위가 넓어지면서, 더 많은 구단이 월드컵의 결실을 공유하게 되었습니다.

결국 이러한 보상 체계는 단순히 개인의 수익을 넘어, 구단의 안정적인 재정 운영을 돕고 유소년 육성과 클럽 축구 저변 확대로 이어지는 선순환 구조를 지향합니다. 정책적 뒷받침 속에서 선수들이 펼칠 투혼과 감동의 서사가 더욱 빛을 발하길 기대합니다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글