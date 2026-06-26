배수구에 끓는 물 붓는다고? “오히려 더 심하게 막힌다”

싱크대 배수구가 막힐 것 같을 때 많은 사람이 가장 먼저 떠올리는 방법이 있다. 바로 팔팔 끓는 물을 한 번에 부어 기름때를 녹이는 것이다. 인터넷에는 “끓는 물만 부어도 배수관이 깨끗해진다”는 생활 꿀팁이 넘쳐난다. 실제로 기름은 열을 받으면 녹기 때문에 얼핏 보면 효과가 있는 것처럼 보인다. 하지만 전문가들은 “오히려 배관에 더 큰 문제를 만들 수 있다”고 경고한다.

녹은 기름이 사라진 게 아니다

끓는 물을 사용하면 배수관 깊숙한 곳에서 문제가 생길 수 있다. 미국 환경교육 비영리단체 환경문해위원회는 “끓는 물이 기름을 일시적으로 녹일 수는 있지만 배관 안쪽에서 다시 응고되면서 더 큰 막힘을 만들 수 있다”고 지적했다.

싱크대 입구에서는 녹아 흘러가던 기름이 관 내부로 들어가면서 온도가 떨어지면 다시 굳는다. 시간이 지나면 배관 벽면에 기름층이 쌓이고 음식물 찌꺼기까지 달라붙어 결국 막힘을 유발할 수 있다. 일본 청소수납 전문가 이토 마키는 최근 일본 매체 인터뷰에서 “끓는 물로 녹은 기름은 없어지는 것이 아니라 배수관 안쪽으로 이동할 뿐”이라고 지적했다.

한국 아파트 배관 대부분은 PVC…고온에 약해

더 큰 문제는 배관 재질이다. 국내 아파트와 주택 배수관 상당수는 폴리염화비닐(PVC) 같은 플라스틱 계열 배관을 사용한다. PVC 배관의 일반적인 사용 온도는 약 60도 안팎이다. 반면 끓는 물은 100도에 달한다. 반복적으로 노출되면 배관이 연화되거나 변형될 수 있으며 연결 부위의 접착력이 약해질 가능성도 있다.

영국 라이프스타일 매체 홈스앤가든스 역시 배관 전문가 의견을 인용해 “PVC 배관은 약 60도 수준까지 견디도록 설계됐으며 끓는 물은 변형과 처짐을 유발할 수 있다”고 지적했다. 특히 이미 배수 속도가 느려진 상태라면 위험성이 더 커진다. 끓는 물이 한곳에 오래 머물면서 열이 집중되기 때문이다.

라면 국물·고깃국도 조심

전문가들이 꼽는 대표적인 문제 음식은 의외로 익숙하다. 라면 국물, 삼겹살 기름, 육수, 곰탕 국물, 닭 삶은 물 등이다.

눈에 보이는 기름을 걷어냈다고 생각해도 상당량의 지방 성분이 남아 있다. 배수관 내부 온도가 떨어지면 다시 굳으면서 막힘의 원인이 된다.

실제 미국 환경보호청(EPA)을 비롯한 여러 지방자치단체는 가정에서 발생하는 기름을 하수구에 버리지 말 것을 지속적으로 권고하고 있다.

그럼 어떻게 청소해야 할까

전문가들은 끓는 물 대신 50~60도 정도의 따뜻한 물을 권한다. 식기세척용 세제와 함께 흘려보내면 기름을 유화시켜 배관 내부에 달라붙는 것을 줄일 수 있다.

또 프라이팬이나 접시에 묻은 기름은 키친타월로 먼저 닦아낸 뒤 설거지하는 것이 좋다. 폐식용유는 응고제를 사용하거나 지자체 폐기물 수거 지침에 따라 처리해야 한다. 배관 청소는 정기적으로 파이프 클리너를 사용하거나 거름망을 관리하는 것이 훨씬 효과적이다.

전문가들은 배수구 청소에서 가장 흔한 오해가 “뜨거운 물일수록 깨끗해진다”는 믿음이라고 말한다. 끓는 물은 눈앞의 기름때를 잠시 없애는 것처럼 보일 뿐이다.

배관 속에서는 오히려 기름이 더 깊숙이 이동해 굳을 수 있고, 플라스틱 배관에는 열 스트레스를 줄 수도 있다. 배수관 관리의 핵심은 뜨거운 물이 아니라 기름을 처음부터 흘려보내지 않는 습관이다.