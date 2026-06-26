SKC, AX 전담 조직 출범…“AI, 거스를 수 없는 흐름”

‘AI 프런티어 TF’ 공식 출범 AX 추진 과제 발굴 역할

SKC가 인공지능 전환(AX) 추진을 위한 전담 조직을 출범하고 전사적인 AI 활용 체계 구축에 나섰다.

SKC는 26일 AX 추진을 담당할 ‘AI 프런티어 태스크포스(TF)’가 공식 출범했다고 밝혔다. TF는 업무와 연계된 AX 추진 과제를 발굴하고 고도화하는 역할을 맡는다. 외부 전문가와의 협업을 통해 실질적인 AI 도입을 주도하고 구성원이 AI 도입 과정에서 겪는 어려움을 해소하기 위한 지침도 제정한다.

TF는 최고경영자(CEO) 직속으로 운영된다. SKC를 비롯해 SK넥실리스, SK피아이씨글로벌, ISC, 앱솔릭스, SK리비오 등 SKC 투자사가 TF에 참여한다.

SKC는 TF 운영 외에도 AI 활용을 위한 다양한 시도를 할 예정이라고 밝혔다. 먼저 현재 사용하고 있는 사내 업무 특화에이전트뿐 아니라 생성형 AI 솔루션 도입을 검토한다.

지난해부터 진행하고 있는 AI 활용 교육을 올해는 임원과 팀장을 대상으로 한 ‘AI 리더십’ 과정으로 확대한다. 실제 업무에서 구성원이 AX 과제를 직접 발굴하고 수행하는 실천 학습 기회도 부여한다.

SKC 관계자는 “AI는 산업 전반의 패러다임을 바꾸는 거스를 수 없는 흐름”이라며 “전담 조직 운영과 AI 활용 환경 조성, 구성원 역량 강화를 통해 전사적인 AX를 추진하겠다”고 밝혔다.