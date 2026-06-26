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‘인생 첫차’였던 아반떼 “준중형 한계 뛰어넘겠다”…8세대 첫 공개

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본문 요약

현대자동차가 2020년 7세대 모델 출시 이후 6년 만에 8세대로 탈바꿈한 '디 올 뉴 아반떼'를 26일 최초 공개했다.

준중형 세단의 대표 주자이자 많은 이들의 '인생 첫차'로 사랑받아온 아반떼는 이번 완전변경을 통해 디자인, 공간, 주행 성능, 안전·편의 사양 등 전 분야에서 차급을 뛰어넘는 진화를 이뤄냈다고 현대차는 자평했다.

이날 '2026 부산모빌리티쇼'에서 공개된 디 올 뉴 아반떼의 외장은 현대차의 새로운 디자인 언어인 '아트 오브 스틸'을 바탕으로 강인하면서도 스포티한 비례감을 완성했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘인생 첫차’였던 아반떼 “준중형 한계 뛰어넘겠다”…8세대 첫 공개

입력 2026.06.26 10:11

수정 2026.06.26 13:28

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현대자동차가 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 현장에서 디 올 뉴 아반떼를 공개하고 있다. 박홍두 기자

현대자동차가 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 현장에서 디 올 뉴 아반떼를 공개하고 있다. 박홍두 기자

현대자동차가 2020년 7세대 모델 출시 이후 6년 만에 8세대로 탈바꿈한 ‘디 올 뉴 아반떼’를 26일 최초 공개했다. 준중형 세단의 대표 주자이자 많은 이들의 ‘인생 첫차’로 사랑받아온 아반떼는 이번 완전변경을 통해 디자인, 공간, 주행 성능, 안전·편의 사양 등 전 분야에서 차급을 뛰어넘는 진화를 이뤄냈다고 현대차는 자평했다.

이날 ‘2026 부산모빌리티쇼’에서 공개된 디 올 뉴 아반떼의 외장은 현대차의 새로운 디자인 언어인 ‘아트 오브 스틸’을 바탕으로 강인하면서도 스포티한 비례감을 완성했다. 앞부분에는 H 형상의 ‘H-엣지 라이팅 주간주행등’과 슬림 LED를 배치해 시각적으로 넓고 낮은 자세를 연출했다. 옆쪽에는 정통 3박스 구조를 유지하면서도 길게 뻗은 후드로 존재감을 높였다. 여기에 리프트업 플러시 도어 핸들과 18인치 바퀴 등을 적용해 미래지향적인 이미지를 더했다.

차체 크기도 중형 세단에 육박할 만큼 커졌다. 제원은 전장 4765㎜, 전폭 1855㎜, 전고 1425㎜, 휠베이스 2750㎜다. 기존 모델보다 전장은 55㎜, 휠베이스는 30㎜ 늘어났고 전폭도 30㎜ 넓어져 한층 여유로운 실내 공간을 확보했다. 운전석은 도어 암레스트와 센터 콘솔이 운전자를 감싸는 대칭형 구조로 설계됐으며, 크래시패드 중앙에는 대형 센터 디스플레이와 차량 정보를 직관적으로 보여주는 슬림 디스플레이가 탑재됐다.

파워트레인은 가솔린 2.0과 1.6 하이브리드 두 가지로 운영된다. 가솔린 2.0 모델은 최고 출력 149마력(PS)으로 기존 가솔린 1.6 모델 대비 출력을 26마력 높여 경쾌한 주행 감각을 제공한다. 하이브리드 모델은 시스템 합산 최고 출력 157마력을 발휘하고, 내비게이션 정보를 바탕으로 회생 제동량을 조절하는 ‘스마트 회생 제동 3.0’과 실주행 연비를 극대화하는 ‘하이브리드 계층형 예측 제어 시스템’이 탑재됐다. 시동을 끄고도 공조와 인포테인먼트 기능을 쓸 수 있는 ‘스테이 모드’도 추가됐다.

안전성과 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)도 대폭 강화됐다. 현대차 최초로 일반도로까지 자동 감속을 지원하는 ‘내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 2’와 긴급 상황 시 변속 레버의 P버튼으로 차를 세우는 ‘SBW P단 긴급제동’이 적용됐다. 페달 오조작 안전 보조(PMSA)와 10 에어백 시스템, 고속도로 주행보조 2(HDA 2) 등도 갖췄다. 또한 차량이 지나온 궤적을 기억해 자동으로 후진 조향을 돕는 ‘기억 후진 보조(MRA)’를 동급 최초로 탑재했다.

디 올 뉴 아반떼 내부 모습. 현대자동차 제공

디 올 뉴 아반떼 내부 모습. 현대자동차 제공

소프트웨어 중심 자동차(SDV)로의 전환을 위해 안드로이드 오토모티브 운영체제 기반의 차세대 인포테인먼트 시스템인 ‘플레오스 커넥트’가 들어갔다. 실내 중심에는 16대9 비율의 14.6인치 또는 12.9인치 디스플레이가 배치되며, 대형 언어 모델 기반의 생성형 AI 에이전트인 ‘글레오 AI’와 외부 서비스 앱을 내려받을 수 있는 ‘플레오스 앱마켓’을 통해 맞춤형 디지털 경험을 제공한다.

현대차는 올해 3분기 중 디 올 뉴 아반떼의 세부 트림과 사양, 공인 연비, 가격을 공개하고 본격적인 계약에 나설 예정이다.

26일 ‘2026 부산모빌리티쇼’에서 첫 공개된 디 올 뉴 아반떼가 무대 위로 나오고 있다. 박홍두 기자

26일 ‘2026 부산모빌리티쇼’에서 첫 공개된 디 올 뉴 아반떼가 무대 위로 나오고 있다. 박홍두 기자

디 올 뉴 아반떼. 현대자동차 제공

디 올 뉴 아반떼. 현대자동차 제공

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