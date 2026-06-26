해방기 진보문예지 ‘현대’, ‘호서학보’ 대전시 등록문화유산으로 등록

해방 직후 대전에서 발행됐던 진보적 문예지 ‘현대’와 호서민중대학의 학보 ‘호서학보’가 대전시 등록문화유산이 됐다.

대전시는 대전문학관이 소장한 ‘현대’와 ‘호서학보’를 시 등록문화유산으로 신규 등록해 고시했다고 26일 밝혔다.

등록문화유산으로 등록된 ‘현대’는 1946년 대전에서 창간돼 1947년 10월까지 4차례 발간된 진보적 문예지다. 해방 공간 대전에서 좌익과 진보 성향 지식인들이 참여해 만든 잡지로, 1948년 ‘신성’으로 제호를 변경했다.

대전문학관이 소장한 ‘현대’ 1947년 9월호가 현재 남아 있는 유일본이다. 여기에는 조선문학가동맹 대표 필진과 대전지역 진보 인사, 지역 문인들의 작품이 실려 있다.

‘호서학보’는 1949년 12월 대전을 대표하는 시인 정훈이 설립한 지역 최초의 성인대학인 ‘호서민중대학’ 창립 1주년을 기념해 발행하기 시작한 학보다. 등록문화유산이 된 ‘호서학보’ 창간호에는 대학 설립 이념과 연혁, 교직원·학생 명단, 논설, 시, 산문 등이 실려 있다.

‘호서학보’는 해방기 대전에서 발행된 유일한 대학 학보로, 당시 교육 상황을 구체적으로 확인할 수 있는 기록물로 평가된다. 시는 ‘호서학보’가 정부 수립 이후 좌익 계열 지식인들의 활동이 위축되면서 발생한 문화적·문학적 공백을 메워 나간 당시 지역 교육사와 문학사 연구에도 중요한 가치가 있는 자료라고 평가했다.

박승원 시 문화예술관광국장은 “등록문화유산 등록은 근현대문화유산 가운데 보존과 활용 가치가 높은 문화유산을 체계적으로 관리·보존하기 위한 것”이라며 “지속적인 조사·연구를 통해 역사적 가치가 있는 문화유산을 발굴하고 도시 정체성을 확립해 나가겠다”고 말했다.