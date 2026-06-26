[속보]최태원·노소영 이혼 파기환송심 종료…다음달 선고

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장이 26일 재개된 이혼 소송 변론에 출석했다. 재판부는 약 1시간 만에 변론을 종결하고 다음달 결론을 내리기로 했다.

서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 이날 오전 10시부터 재산분할 파기환송심 2회 변론을 열어 양측 의견을 종합하고, 다음달 24일 오후 2시 선고하기로 했다. 이는 지난 15일 조정이 결렬된 이후 열린 첫 정식 변론이었는데, 심리가 비교적 빠르게 끝났다.

오전 9시44분쯤 법원에 도착한 노 관장은 ‘합의에 진전이 있다고 보는가’ ‘SK주식 가격 산정 기준 시점은 정했는가’ 등 취재진 질문에 답하지 않고 입정했다. 이어 오전 9시 51분쯤 모습을 드러낸 최 회장은 ‘SK주식이 분할 대상인 공동재산으로 인정한 상태에서 다투는 건가’ 등의 질문에 “잘 마치고 오겠습니다”라고만 말했다.

이후 약 1시간 뒤인 오전 10시52분쯤 최 회장이 먼저 퇴장하고, 이어 오전 10시54분쯤 노 관장이 나왔다. 이들은 퇴장할 때는 아무런 대답도 하지 않고 빠르게 법원을 빠져나갔다. 노 관장 측 대리인은 취재진을 만나 “변론 마무리하는 차원에서 양측 다 자신에게 유리한 이야기를 했다”며 “상세하게 얘기하긴 어렵다”고 했다.

재판부는 향후 양측의 재산분할의 규모와 기준 시점에 대한 주장을 종합해 결론을 내릴 전망이다. 최 회장 측은 SK주식이 상속·증여로 형성된 특유재산이므로 분할 대상이 아니라는 입장이다. 반면 노 관장 측은 양육 등 가사노동을 도맡아 경영을 뒷받침했다며 분할 대상인 공동재산으로 봐야 한다고 주장하고 있다.

재산분할 기준 시점을 이혼 소송 항소심 변론 종결일인 2024년 4월16일로 할지, 현재 진행 중인 파기환송심의 변론 종결일로 할지를 놓고도 양측의 주장이 갈리고 있다. 이 시점에 따라 가액이 5배 이상 차이날 수 있기 때문이다.