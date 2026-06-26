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“감방 너무 좁다”···국가 상대 손해배상소송 제기한 수용자들 패소

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본문 요약

생활에 필요한 최소한의 공간이 확보되지 않은 감방에 과밀 수용됐다며 국가를 상대로 소송을 제기한 교도소 수용자들이 패소했다.

A씨 등은 수용시설 내 기본 생활에 필요한 최소한의 공간이 주어지지 못해 정신적 고통을 겪었다고 주장했다.

법원은 국가가 수용자를 교정시설에 수용하는 과정에서 기본권을 일정 부분 제한할 수밖에 없더라도 수용자의 인간으로서의 존엄을 침해해서는 안 된다고 전제했다.

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“감방 너무 좁다”···국가 상대 손해배상소송 제기한 수용자들 패소

입력 2026.06.26 10:23

  • 김태희 기자

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인천지방법원. 인천지법 제공

인천지방법원. 인천지법 제공

생활에 필요한 최소한의 공간이 확보되지 않은 감방에 과밀 수용됐다며 국가를 상대로 소송을 제기한 교도소 수용자들이 패소했다.

인천지법 민사28단독 김양호 부장판사는 A씨 등 교정시설 수용자 24명이 대한민국을 상대로 낸 3950만원의 손해배상 청구 소송에서 원고들의 청구를 기각했다고 26일 밝혔다. 또 소송 비용은 원고들이 부담하라고 판결했다.

A씨 등은 수용시설 내 기본 생활에 필요한 최소한의 공간이 주어지지 못해 정신적 고통을 겪었다고 주장했다.

법원은 국가가 수용자를 교정시설에 수용하는 과정에서 기본권을 일정 부분 제한할 수밖에 없더라도 수용자의 인간으로서의 존엄을 침해해서는 안 된다고 전제했다. 구체적으로는 수용자 1명당 도면상 면적이 2㎡ 미만인 경우에는 수인한도(참을 수 있는 한도)를 초과해 위법하다고 봤다.

법원은 일시적인 수용률 폭증에 따라 과밀 수용 상태가 단기간 부득이하게 이뤄지는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 자체로 수용자의 존엄을 침해한다고 밝혔다.

다만 이번 사건의 경우 원고들의 주장을 뒷받침할만한 증거가 부족하다고 봤다. 김 판사는 “각 교도소장 등에 대한 사실조회 결과를 포함한 모든 증거들에 의해서도 수인한도를 넘는 과밀 수용이라는 원고들 주장을 인정하기에 부족하다”고 밝혔다.

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