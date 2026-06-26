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100만 돌파 ‘토이 스토리5’···박스오피스 1위 이어가며 ‘독주’

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디즈니·픽사 애니메이션 <토이 스토리 5>가 누적 관객 수 100만명을 돌파하며 독주하고 있다.

26일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 <토이 스토리 5>는 전날 4만7000여 명이 관람하며 국내 박스오피스 1위를 지켰다.

지난 17일 개봉한 '토이 스토리 5' 누적 관객 수는 111만4000여 명이다.

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100만 돌파 ‘토이 스토리5’···박스오피스 1위 이어가며 ‘독주’

입력 2026.06.26 10:28

  • 전지현 기자

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<토이 스토리 5>의 카우걸 인형 제시와 말 인형 불스아이가 새로 집에 들어온 스마트 태블릿 ‘릴리패드’를 노려보고 있다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

<토이 스토리 5>의 카우걸 인형 제시와 말 인형 불스아이가 새로 집에 들어온 스마트 태블릿 ‘릴리패드’를 노려보고 있다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

디즈니·픽사 애니메이션 <토이 스토리 5>가 누적 관객 수 100만명을 돌파하며 독주하고 있다.

26일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 <토이 스토리 5>는 전날 4만7000여 명(매출액 점유율 31.6%)이 관람하며 국내 박스오피스 1위를 지켰다. 지난 17일 개봉한 ‘토이 스토리 5’ 누적 관객 수는 111만4000여 명이다.

1995년 시작된 시리즈의 다섯 번째 작품인 <토이 스토리 5>는 스마트 태블릿 ‘릴리패드’에 아이들의 관심을 빼앗긴 장난감들의 이야기를 그렸다. 디지털 기기와 함께 성장하는 아이들의 모습을 담는 등 요즘 아이들의 모습을 담아내면서도 우디, 버즈 등 1995년부터 이어진 시리즈의 캐릭터들이 그대로 등장해 향수를 자극한다.

지난 24일 개봉한 배우 신민아 주연의 스릴러 <눈동자>는 1위 추격에 나섰다. <눈동자>는 전날 3만3천여 명(매출액 점유율 21.7%)이 관람해 2위에 올랐다.

연상호 감독의 좀비 영화 <군체>는 1만7000여 명(매출액 점유율 11.4%)으로 3위, <슈퍼걸>은 1만4000여 명(9.5%)으로 4위를 기록했다.

이날 오전 9시 기준 예매율은 <토이 스토리 5>가 36.3%로 1위를 차지, 11만2000여 명이 관람할 예정이다.

우디와 버즈도 못 이겼다···‘태블릿’에 밀려난 ‘토이 스토리5’ 장난감들

돌이켜 보면, 장난감 생(生)에 평탄한 날은 없었다. 디즈니·픽사 <토이 스토리> 시리즈의 장난감들이 아이들의 사랑을 온몸에 받는 건 늘 잠깐이었다. 최초의 풀 3D 컴퓨터 그래픽(CG) 장편 애니메이션이었던 <토이 스토리>(1995) 첫 편부터 카우보이 봉제 인형 ‘우디’는 두려워했다. 손에서 레이저까지 뿜는 ‘신식’ 플라스틱 우주인 장난감 ‘버즈’...

https://www.khan.co.kr/article/202606170100001

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