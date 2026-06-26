100만 돌파 ‘토이 스토리5’···박스오피스 1위 이어가며 ‘독주’

디즈니·픽사 애니메이션 <토이 스토리 5>가 누적 관객 수 100만명을 돌파하며 독주하고 있다.

26일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 <토이 스토리 5>는 전날 4만7000여 명(매출액 점유율 31.6%)이 관람하며 국내 박스오피스 1위를 지켰다. 지난 17일 개봉한 ‘토이 스토리 5’ 누적 관객 수는 111만4000여 명이다.

1995년 시작된 시리즈의 다섯 번째 작품인 <토이 스토리 5>는 스마트 태블릿 ‘릴리패드’에 아이들의 관심을 빼앗긴 장난감들의 이야기를 그렸다. 디지털 기기와 함께 성장하는 아이들의 모습을 담는 등 요즘 아이들의 모습을 담아내면서도 우디, 버즈 등 1995년부터 이어진 시리즈의 캐릭터들이 그대로 등장해 향수를 자극한다.

지난 24일 개봉한 배우 신민아 주연의 스릴러 <눈동자>는 1위 추격에 나섰다. <눈동자>는 전날 3만3천여 명(매출액 점유율 21.7%)이 관람해 2위에 올랐다.

연상호 감독의 좀비 영화 <군체>는 1만7000여 명(매출액 점유율 11.4%)으로 3위, <슈퍼걸>은 1만4000여 명(9.5%)으로 4위를 기록했다.

이날 오전 9시 기준 예매율은 <토이 스토리 5>가 36.3%로 1위를 차지, 11만2000여 명이 관람할 예정이다.