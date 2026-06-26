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김용범, 이 대통령 주재 ‘반도체 대형 투자 발표’ 예고…“숫자 낯설 것”

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본문 요약

김용범 청와대 정책실장이 오는 29일 이재명 대통령 주재로 열리는 보고회에서 발표될 반도체 투자 계획과 관련해 "나오는 숫자들이 매우 낯설 것"이라며 역대급 투자 규모를 예고했다.

김 실장은 "새로운 현상의 하나에 구체적으로 모아진 투자 계획이니 보시고 그때 되면 한두 가지 생각을 정리해서 올리려고 한다"며 "왜 이렇게 큰 숫자들이 나오는지, 물론 그걸 발표하는 기업들도 본인들이 설명하겠지만 아주 낯선 풍경이 나올 것"이라고 밝혔다.

김 실장은 그러면서 "29일 열릴 민관 합동회의와 향후 발표될 국민총소득 규모를 열어놓고 보면 잠재성장률이 0%대로 떨어진다는 기존 경제학의 철칙이 완전히 틀렸음을 알게 될 것"이라며 "이제 시가총액 기준으로 2~3년 뒤엔 영국 등을 제치고 전 세계 3강이 된다. 현재 시총 1조달러 이상 기업을 2개 이상 가진 나라는 미국과 대한민국밖에 없다"고 말했다.

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김용범, 이 대통령 주재 ‘반도체 대형 투자 발표’ 예고…“숫자 낯설 것”

입력 2026.06.26 10:38

  • 민서영 기자

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김용범 청와대 정책실장이 지난 24일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

김용범 청와대 정책실장이 지난 24일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

김용범 청와대 정책실장이 오는 29일 이재명 대통령 주재로 열리는 보고회에서 발표될 반도체 투자 계획과 관련해 “나오는 숫자들이 매우 낯설 것”이라며 역대급 투자 규모를 예고했다.

김 실장은 26일 오전 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 29일 행사에 대해 “정부와 기업이 같이 노력해 만든 프로그램을 설명하는 자리”라며 이같이 밝혔다.

김 실장은 “반도체와 아주 거대한 기가와트 단위의 인공지능(AI) 데이터센터(DC)를 건설하는 계획, 그리고 피지컬AI·로봇까지 3대 분야”라며 “워낙 규모가 크니까 이게 진짜냐부터 시작해 논쟁이 격화할 것으로 보인다”고 말했다.

김 실장은 “새로운 현상의 하나에 구체적으로 모아진 투자 계획이니 보시고 그때 되면 한두 가지 생각을 정리해서 (SNS 등에) 올리려고 한다”며 “왜 이렇게 큰 숫자들이 나오는지, 물론 그걸 발표하는 기업들도 본인들이 설명하겠지만 아주 낯선 풍경이 나올 것”이라고 밝혔다.

김 실장은 그러면서 “29일 열릴 민관 합동회의와 향후 발표될 국민총소득(GNI) 규모를 열어놓고 보면 잠재성장률이 0%대로 떨어진다는 기존 경제학의 철칙이 완전히 틀렸음을 알게 될 것”이라며 “이제 시가총액 기준으로 2~3년 뒤엔 영국 등을 제치고 전 세계 3강이 된다. 현재 시총 1조달러 이상 기업을 2개 이상 가진 나라는 미국과 대한민국밖에 없다”고 말했다.

김 실장은 “혹자는 정부가 회사들을 쥐어짜서 만드는 게 아니냐고 하는데 (투자 주체가) 세계 1등, 2등 기업들이다. 쥐어짠다고 하는 기업들은 아니다”라며 “지역별로 릴레이로 가서 보고대회를 할 것”이라고도 밝혔다.

이 대통령은 오는 29일 청와대에서 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민 보고회’를 주재한다. 이 자리에선 호남 반도체 클러스터 조성을 비롯해 삼성전자와 SK하이닉스 등의 호남 및 충청권 투자 계획이 공개될 계획으로 알려졌다. 이 대통령은 전날 청와대로 이재용 삼성전자 회장을 초청해 1시간가량 회동했는데, 이 자리에서도 지역 투자 관련 논의가 오갔을 것으로 보인다.

앞서 이 대통령은 지난 25일 수석보좌관회의에서 “첨단핵심산업에 대한 대규모 투자를 영남이나 충청, 강원, 제주, 호남으로 확대하는 획기적 전략 산업 다극화가 필수적”이라며 “구체적 청사진을 곧 국민께 보고드릴 예정”이라고 말했다.

영문번역(English Translation)
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