서울 서초구는 ‘서리풀양산 스마트 대여 서비스’가 높은 회수율과 호응 속에 생활밀착형 폭염 대책으로 자리 잡고 있다고 26일 밝혔다.

서리풀양산 스마트 대여는 누구나 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 48시간 동안 무료로 양산을 빌려 쓸 수 있는 서비스다. 올해는 QR코드 간편로그인 방식을 도입해 대여·반납 절차를 간소화했다.

서초구는 지난달 14일부터 양재역·남부터미널·예술의전당·양재시민의숲 등 유동 인구가 많은 주요 보행지점과 횡단보도 그늘막인 ‘서리풀원두막’ 아래 등에서 서비스를 운영하고 있다. 총 24곳에 사물인터넷(IoT) 기반 스마트 양산 대여기 24대와 양산 240개를 설치했다.

시행 첫해였던 지난해 회수율 96.4%를 기록한 데 이어 올해 현황도 긍정적이다. 지난 13일 기준 대여 실적은 총 1111건으로, 이중 1096건이 반납돼 회수율 98.6%를 기록했다. 서초구는 “간편한 반납 방식과 시민의식이 더해져 높은 회수율을 보인 것”이라고 봤다.

이용 현황을 보면 여성 이용자가 63.9%, 남성이 36.1%로 이용자 3명 중 1명은 남성이었다. 과거 여성의 전유물로 여겨졌던 양산을 남성들도 적지 않게 이용하는 셈이다.

시간대별로는 기온이 가장 높은 낮 12시부터 오후 3시 사이 이용 건수가 전체의 48.8%(560건)를 차지했다.

서초구는 대여기 작동·양산 비치 상태와 파손 여부를 수시로 점검하고 구에서 주관하는 외부행사에도 양산 대여기를 비치할 방침이다.