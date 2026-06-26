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서초구 ‘서리풀양산 스마트 대여’ 인기···“회수율 98.6%”

입력 2026.06.26 10:52

구글 검색 선호 매체로 추가
서울 서초구 ‘서리풀양산 스마트 대여 서비스’ 이용 모습. 서초구 제공

서울 서초구 ‘서리풀양산 스마트 대여 서비스’ 이용 모습. 서초구 제공

서울 서초구는 ‘서리풀양산 스마트 대여 서비스’가 높은 회수율과 호응 속에 생활밀착형 폭염 대책으로 자리 잡고 있다고 26일 밝혔다.

서리풀양산 스마트 대여는 누구나 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 48시간 동안 무료로 양산을 빌려 쓸 수 있는 서비스다. 올해는 QR코드 간편로그인 방식을 도입해 대여·반납 절차를 간소화했다.

서초구는 지난달 14일부터 양재역·남부터미널·예술의전당·양재시민의숲 등 유동 인구가 많은 주요 보행지점과 횡단보도 그늘막인 ‘서리풀원두막’ 아래 등에서 서비스를 운영하고 있다. 총 24곳에 사물인터넷(IoT) 기반 스마트 양산 대여기 24대와 양산 240개를 설치했다.

시행 첫해였던 지난해 회수율 96.4%를 기록한 데 이어 올해 현황도 긍정적이다. 지난 13일 기준 대여 실적은 총 1111건으로, 이중 1096건이 반납돼 회수율 98.6%를 기록했다. 서초구는 “간편한 반납 방식과 시민의식이 더해져 높은 회수율을 보인 것”이라고 봤다.

이용 현황을 보면 여성 이용자가 63.9%, 남성이 36.1%로 이용자 3명 중 1명은 남성이었다. 과거 여성의 전유물로 여겨졌던 양산을 남성들도 적지 않게 이용하는 셈이다.

시간대별로는 기온이 가장 높은 낮 12시부터 오후 3시 사이 이용 건수가 전체의 48.8%(560건)를 차지했다.

서초구는 대여기 작동·양산 비치 상태와 파손 여부를 수시로 점검하고 구에서 주관하는 외부행사에도 양산 대여기를 비치할 방침이다.

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