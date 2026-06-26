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경남도, 7월부터 택시 기본요금 4000원→4600원 인상

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본문 요약

경남도는 오는 7월1일부터 도내 18개 시·군의 중형택시 기본요금을 4000원에서 4600원으로 인상한다고 26일 밝혔다.

이미 김해시와 양산시는 자체 물가대책위원회를 열어 택시 기본요금을 결정하고 시민에게 알렸다.

경남지역 택시 기본요금 인상은 2023년 6월 인상 이후 3년 1개월 만이다.

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경남도, 7월부터 택시 기본요금 4000원→4600원 인상

입력 2026.06.26 10:53

  • 김정훈 기자

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경남 김해시 택시요금 인상 홍보물. 김해시 제공

경남 김해시 택시요금 인상 홍보물. 김해시 제공

경남도는 오는 7월1일부터 도내 18개 시·군의 중형택시 기본요금을 4000원에서 4600원으로 인상한다고 26일 밝혔다.

거리 요금은 기존 130ｍ당 100원에서 128ｍ당 100원으로, 시간 요금은 31초당 100원에서 30초당 100원으로 각각 조정한다.

시 지역 밖으로 운행할 때 적용하는 시계 외 할증률(30％)과 오후 10시부터 다음 날 오전 4시 사이에 발생하는 심야 할증률(20％)은 기존 체계를 그대로 유지한다.

군 지역이나 도농통합시의 읍·면 외곽 지역에서 적용하는 복합할증률은 도가 조정한 기본요금에 교통 실정에 맞게 별도로 계산하기 때문에 시·군별로 차이가 날 수 있다.

이미 김해시와 양산시는 자체 물가대책위원회를 열어 택시 기본요금을 결정하고 시민에게 알렸다.

경남지역 택시 기본요금 인상은 2023년 6월 인상(700원) 이후 3년 1개월 만이다. 경남도는 유류비 등 물가 상승에 따른 운송 원가를 반영하고, 택시 업계의 경영 개선과 종사자 처우 향상, 승객 부담 등을 종합적으로 고려해 이번 인상을 결정했다고 설명했다.

경남도는 요금 인상에 맞춰 부당요금 수수, 승차 거부 등 주요 불법행위를 예방하기 위한 집중 단속도 함께 전개할 계획이다.

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