경남도, 7월부터 택시 기본요금 4000원→4600원 인상

경남도는 오는 7월1일부터 도내 18개 시·군의 중형택시 기본요금을 4000원에서 4600원으로 인상한다고 26일 밝혔다.

거리 요금은 기존 130ｍ당 100원에서 128ｍ당 100원으로, 시간 요금은 31초당 100원에서 30초당 100원으로 각각 조정한다.

시 지역 밖으로 운행할 때 적용하는 시계 외 할증률(30％)과 오후 10시부터 다음 날 오전 4시 사이에 발생하는 심야 할증률(20％)은 기존 체계를 그대로 유지한다.

군 지역이나 도농통합시의 읍·면 외곽 지역에서 적용하는 복합할증률은 도가 조정한 기본요금에 교통 실정에 맞게 별도로 계산하기 때문에 시·군별로 차이가 날 수 있다.

이미 김해시와 양산시는 자체 물가대책위원회를 열어 택시 기본요금을 결정하고 시민에게 알렸다.

경남지역 택시 기본요금 인상은 2023년 6월 인상(700원) 이후 3년 1개월 만이다. 경남도는 유류비 등 물가 상승에 따른 운송 원가를 반영하고, 택시 업계의 경영 개선과 종사자 처우 향상, 승객 부담 등을 종합적으로 고려해 이번 인상을 결정했다고 설명했다.

경남도는 요금 인상에 맞춰 부당요금 수수, 승차 거부 등 주요 불법행위를 예방하기 위한 집중 단속도 함께 전개할 계획이다.