‘87.6%→73.3%→67.9%’ 한국 32강행, 점점 더 멀어져간다···스웨덴, 일본과 1-1 무승부

스웨덴이 일본과 무승부를 거두면서 한국의 2026 북중미 월드컵 32강 진출 확률은 또 줄어들었다.

일본은 26일 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 F조 3차전에서 스웨덴과 1-1로 비겼다. 1승2무(승점5)의 일본은 네덜란드(2승1무, 승점7)에 이어 F조 2위로 32강에 진출했다. 일본은 C조 1위 브라질과 32강전에서 맞붙게 됐다. 스웨덴은 1승1무1패(승점4)로 F조 3위로 32강행을 확정했다.

이번 대회는 조3위 12팀 중 상위 8팀에 32강 진출권이 주어진다. 승점과 골득실 등을 따져 8팀을 가린다.

A조 3위(1승2패 승점3)로 조별리그를 마친 한국은 이날 일본이 2골차 이상으로 이기면 3위 경쟁에서 스웨덴을 제칠 수 있었다. 그러나 한국의 바람은 이뤄지지 않았다.

일본은 후반 11분 도안 리치의 패스를 받은 마에다 다이젠이 선제골을 터트렸다. 그러나 후반 17분 스웨덴 안토니 엘랑가에 동점골을 얻어 맞았다.

앞서 같은날 E조에서도 독일이 에콰도르에 1-2로 덜미를 잡히면서, 에콰도르가 승점 4점을 확보하면서 한국을 따돌리고 32강행을 확정했다. 이 경기 후 통계 전문 옵타 애널리스트는 전날 한국의 32강행을 87.6%로 예측했다가 73.3%로 낮춰잡았다.

스웨덴이 일본과 1-1 무승부로 승점 4점을 얻자 한국의 32강 확률은 67.93%로 다시 낮아졌다.

한국은 이제 5개 조가 조별리그를 마친 가운데, 남은 7개조 3위 중 3팀보다 성적이 좋아야 하는 상황이다.

이날 D조 호주와 파라과이전이 이어진다. 호주가 승리하거나, 파라과이가 2골 차 이상으로 승리하길 바라야 한다.