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‘87.6%→73.3%→67.9%’ 한국 32강행, 점점 더 멀어져간다···스웨덴, 일본과 1-1 무승부

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‘87.6%→73.3%→67.9%’ 한국 32강행, 점점 더 멀어져간다···스웨덴, 일본과 1-1 무승부

입력 2026.06.26 10:53

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스웨덴 안토니 엘랑가가 26일 북중미 월드컵 일본전에서 동점골을 터뜨린 뒤 세리머니하고 있다. 로이터연합뉴스

스웨덴 안토니 엘랑가가 26일 북중미 월드컵 일본전에서 동점골을 터뜨린 뒤 세리머니하고 있다. 로이터연합뉴스

스웨덴이 일본과 무승부를 거두면서 한국의 2026 북중미 월드컵 32강 진출 확률은 또 줄어들었다.

일본은 26일 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 F조 3차전에서 스웨덴과 1-1로 비겼다. 1승2무(승점5)의 일본은 네덜란드(2승1무, 승점7)에 이어 F조 2위로 32강에 진출했다. 일본은 C조 1위 브라질과 32강전에서 맞붙게 됐다. 스웨덴은 1승1무1패(승점4)로 F조 3위로 32강행을 확정했다.

이번 대회는 조3위 12팀 중 상위 8팀에 32강 진출권이 주어진다. 승점과 골득실 등을 따져 8팀을 가린다.

A조 3위(1승2패 승점3)로 조별리그를 마친 한국은 이날 일본이 2골차 이상으로 이기면 3위 경쟁에서 스웨덴을 제칠 수 있었다. 그러나 한국의 바람은 이뤄지지 않았다.

일본은 후반 11분 도안 리치의 패스를 받은 마에다 다이젠이 선제골을 터트렸다. 그러나 후반 17분 스웨덴 안토니 엘랑가에 동점골을 얻어 맞았다.

스웨덴 그레엄 포터 감독이 26일 북중미 월드컵 일본전 무승부로 32강행을 확정한 뒤 선수들 앞에서 박수를 치고 있다. AP연합뉴스

스웨덴 그레엄 포터 감독이 26일 북중미 월드컵 일본전 무승부로 32강행을 확정한 뒤 선수들 앞에서 박수를 치고 있다. AP연합뉴스

앞서 같은날 E조에서도 독일이 에콰도르에 1-2로 덜미를 잡히면서, 에콰도르가 승점 4점을 확보하면서 한국을 따돌리고 32강행을 확정했다. 이 경기 후 통계 전문 옵타 애널리스트는 전날 한국의 32강행을 87.6%로 예측했다가 73.3%로 낮춰잡았다.

스웨덴이 일본과 1-1 무승부로 승점 4점을 얻자 한국의 32강 확률은 67.93%로 다시 낮아졌다.

한국은 이제 5개 조가 조별리그를 마친 가운데, 남은 7개조 3위 중 3팀보다 성적이 좋아야 하는 상황이다.

이날 D조 호주와 파라과이전이 이어진다. 호주가 승리하거나, 파라과이가 2골 차 이상으로 승리하길 바라야 한다.

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 25일 북중미 월드컵 남아공전에서 경기가 풀리지 않자 답답한 표정을 짓고 있다. 연합뉴스

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 25일 북중미 월드컵 남아공전에서 경기가 풀리지 않자 답답한 표정을 짓고 있다. 연합뉴스

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