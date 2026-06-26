기아, PV5 라인업 3종 공개…AI순찰차·모바일뱅크 등 협업 모델 대거 공개

기아가 목적기반모빌리티(PBV)를 앞세워 전동화 생태계 확장에 속도를 낸다. 단순한 이동수단을 넘어 경찰 순찰, 이동식 금융 서비스, 어린이 통학 등 다양한 산업군과 연계한 맞춤형 비즈니스 모델을 제시하며 미래 모빌리티 시장 선점에 나섰다.

기아는 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’에서 전기 PBV 모델인 PV5의 신규 라인업 3종과 산업별 맞춤형 외부 생태계 협업 모델을 공개했다.

이번에 베일을 벗은 PV5 신규 라인업은 ‘패신저 7인승’, ‘프라임’, ‘카고 하이루프’ 등 3종이다. PV5 패신저 7인승은 2-2-3 시트 구조로 설계해 3열 승하차 편의성을 높였다. 다인승 패밀리카나 셔틀버스를 겨냥했다. 프리미엄 모델인 PV5 프라임은 후석 독립 시트와 전용 내외장을 적용해 안락함을 더했다. PV5 카고 하이루프는 기존 모델보다 실내 높이를 295㎜ 높이고 운전석과 작업 공간을 오갈 수 있는 워크스루 기능을 옵션으로 갖춰 화물 배달 수요에 맞췄다.

이날 기아는 PV5의 유연한 플랫폼을 활용해 경찰청과 개발 중인 ‘AI순찰차’도 선보였다. 차량 상부에 4K영상급 AI 카메라와 드론 스테이션을 탑재해 지상과 공중을 연계한 순찰을 지원한다. 이 밖에도 직립 활동이 가능한 ‘모바일 뱅크’, 바이크를 안전하게 운반하는 ‘바이크 수송차’, 반려동물 용품 매장인 ‘이동형 펫 팝업 스토어’, ‘어린이 통학차량’ 등 파트너사들과 손잡고 개발한 특장차들을 대거 전시했다. 이 협업 모델들은 올해 하반기 이후 순차 출시될 예정이다.

송호성 기아 사장은 “2021년 EV6를 시작으로 올해 초 EV2까지 총 6종의 EV 모델로 대중화를 선도했다”며 “자율주행과 SDV, 로보틱스 중심으로 재편되는 미래 모빌리티 산업 변화에 선제적으로 대응하고 있다”고 말했다. 이어 “2030년까지 PBV 3종을 포함해 총 14개 모델로 전기차 라인업을 확장해 ‘EV Tier 1’ 브랜드로 나아가겠다”고 했다.

기아는 다음달 5일까지 열리는 이번 모빌리티쇼에서 EV 갤러리, PBV 빌리지 등 전시 공간을 운영한다. 글로벌 인기 IP ‘베베핀’이나 ‘벤앤제리스’와 협업한 키즈·패밀리 마케팅을 펼친다. 아울러 이재모피자 등 부산 지역 유명 브랜드와 연계한 시승 프로그램 등 참관객을 위한 다양한 체험형 콘텐츠도 함께 제공한다.