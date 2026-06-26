지역농가·미래세대 ‘윈윈’···새마을금고 재단, 아동 3000명에 ‘영양 꾸러미’

MG새마을금고 지역희망나눔재단 사업 첫 시행 어글리푸드 등 농산물 판로 확대로 농가 ‘활력’ 저소득 가정·결식아동들엔 ‘영양 불균형 해소’

MG새마을금고 지역희망나눔재단(이사장 김인)은 농촌 활성화와 아동의 균형 있는 성장을 지원하기 위해 ‘MG 도농상생 영양 지원사업’을 추진한다고 25일 밝혔다.

올해 처음 시행되는 이 사업은 3분기 중 2억원을 투입해 약 3천명의 아동에게 ‘MG 영양 꾸러미’를 제공하는 것이 골자다.

재단은 제철 농산물과 함께 외관이나 규격 문제로 상품성이 낮은 ‘어글리푸드’를 구매해 농가 판로 확대를 지원하고, 이를 전국 푸드뱅크를 통해 저소득 가정과 결식아동 등에 전달할 계획이다.

이를 통해 지역 농산물의 가치를 높이고 농가에 활력을 더하는 동시에 아동에게 건강한 성장 환경을 제공하는 선순환 구조를 구축한다는 방침이다.

김인 이사장은 “지역 농가와 아동을 함께 지원하는 것이 상생의 출발점”이라며 “건강한 먹거리 나눔이 이어지길 기대한다”고 말했다.

한편 재단은 아동·청소년 지원사업을 지속해왔다. 지난해에는 취약지역 아동 1,000명을 위한 안전교육 지원금 2억원을 기부했으며, 2019년부터 2024년까지 3만6,906명에게 범죄예방 뮤지컬 관람 기회를 제공했다.

또한 2018년부터 지난해까지 청년 800명에게 총 19억1천만원 규모의 주거·교육·생활비를 지원했다.

재단은 앞으로도 지역사회 상생을 기반으로 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다.