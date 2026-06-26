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본문 요약

50년 넘게 전통붓을 만들어온 '붓 장인' 유필무 선생의 전수교육관이 충북 증평에 들어섰다.

증평군은 지역 유일의 충북 무형유산 제29호 필장 기능보유자인 유필무 선생의 전통 붓 제작기술을 체계적으로 보존·계승하기 위해 무형유산 전수교육관을 조성했다.

1976년 16살의 나이에 전통붓 공방에 입문한 유 선생은 50년 동안 붓을 만들어온 장인이다.

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‘붓 장인’ 유필무 선생의 전수교육관 충북 증평에 들어섰다

입력 2026.06.26 11:08

수정 2026.06.26 11:14

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  • 이삭 기자

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충북 증평군에서 전통붓을 제작하고 있는 유필무 필장. 증평군 제공.

충북 증평군에서 전통붓을 제작하고 있는 유필무 필장. 증평군 제공.

50년 넘게 전통붓을 만들어온 ‘붓 장인’ 유필무 선생의 전수교육관이 충북 증평에 들어섰다.

증평군은 총사업비 6억4000만원을 들여 ‘증평군 무형유산 전수교육관’을 개관했다고 26일 밝혔다.

도안면 화성리 일원에 조성된 이곳은 증평군의 첫 무형유산 전수교육관이다. 연면적 120.07㎡ 규모로 전시실과 붓 제작 공간, 체험실, 교육 공간 등을 갖췄다.

증평군은 지역 유일의 충북 무형유산 제29호 필장(筆匠) 기능보유자인 유필무 선생의 전통 붓 제작기술을 체계적으로 보존·계승하기 위해 무형유산 전수교육관을 조성했다.

1976년 16살의 나이에 전통붓 공방에 입문한 유 선생은 50년 동안 붓을 만들어온 장인이다. 그는 동물 털로 만든 모필(毛筆), 야생초 줄기 등을 재료로 한 초필(草筆), 칡뿌리로 만든 갈필(葛筆), 볏짚으로 만든 고필(稿筆) 등 전통붓 1000여 자루를 제작하며 그 맥을 이어오고 있다.

충북 증평군이 도안면 화성리 일원에 조성한 ‘증평군 무형유산 전수교육관’ 전경. 증평군 제공.

충북 증평군이 도안면 화성리 일원에 조성한 ‘증평군 무형유산 전수교육관’ 전경. 증평군 제공.

유 선생은 2010년 증평군 도안면 ‘춤추는 붓’ 공방을 만들어 활동하고 있다. 2018년에는 충북도 무형유산 ‘증평 필장’ 전승자로 지정되기도 했다.

유필무 선생은 “전통 붓 제작기술을 이어오며 많은 관심과 지원을 받아왔는데 전수교육관까지 마련돼 감회가 새롭다”며 “많은 사람이 전통문화를 가까이에서 접하고 배울 수 있도록 교육과 전승 활동에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

증평군은 교육관을 연구·조사, 전시, 체험 프로그램 운영까지 가능한 복합 전승 공간으로 활용할 예정이다.

증평군 관계자는 “필무 선생이 평생 지켜온 전통 붓 제작기술은 우리 전통문화의 맥을 잇고 있는 소중한 자산”이라며 “교육관의 기술 전수교육과 체험 프로그램을 통해 점차 사라져가는 전통 공예의 가치를 알리고 미래 전승자를 육성하는 기반이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

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