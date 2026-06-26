‘매의 눈’ 시민 신고로 붙잡힌 보이스피싱 수거책···피해자 8000만원 되찾아

보이스피싱에 속아 8000만원이 넘는 돈을 수거책에 넘겨 준 여성이 인근에 있던 시민 신고로 피해금을 되찾았다.

26일 대전동부경찰서에 따르면 지난 3월 19일 오후 6시쯤 대전 동구 대전역 인근에 있는 한 약국 앞에서 40대 여성이 20대 남성에게 흰 종이가방을 건네는 모습을 지켜 본 50대 남성이 “보이스피싱이 의심된다”는 신고를 했다.

현금인출기 앞에서 여성이 전화하며 누군가를 기다리다 다가온 남성에게 종이가방을 전달하는 모습을 수상히 여기고 112에 신고한 것이었다.

보이스피싱을 강하게 의심한 신고자는 경찰 신고로 끝내지 않고, 가방에 종이가방을 넣어 현장을 떠나는 남성을 뒤쫓았다.

마침 인근을 순찰 중이던 동부경찰서 대전역지구대 경찰관 2명이 1분도 안 돼 현장에 도착했다. 신고자는 경찰과 함께 용의자를 뒤쫓기 시작했고, 경찰은 신고자의 도움으로 신고 2분 만에 용의자를 붙잡았다.

현장에서 검문검색을 해 용의자 가방 속 흰 종이가방 안에서 경찰이 발견한 것은 현금다발이었다. 5만원권 지폐 1622장, 8110만원의 현금이 들어있었다.

경찰은 20대 남성 A씨를 통신사기피해환급법위반 혐의로 체포해 구속 송치하고, 신고자에게는 감사장을 전달했다. 현장에서 회수된 피해금도 피해자에게 돌려줬다.

경찰 관계자는 “신고자 덕분에 신속히 현장에 출동해 현금수거책을 검거하고 피해를 막을 수 있었다”며 “보이스피싱이 의심되면 ‘피싱안심SOS’(☎1394) 등을 통해 곧바로 제보나 신고를 해 피해를 예방해달라”고 말했다.